2018-09-27T09:44:01+03:00
Общество

В Ярославле ремонтируют самые изношенные участки Промышленного шоссе

Уже снято 12 тысяч квадратных метров старого асфальта
Роман Рыжиков
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Фрезеровка должна занять неделю при условии хорошей погодыФрезеровка должна занять неделю при условии хорошей погодыФото: Мэрия Ярославля
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В Ярославле начали ремонт Промышленного шоссе. В понедельник, 24 сентября, сюда вышла фрезеровочная машина.

-Работы ведутся на самых изношенных участках шоссе, - рассказал замдиректора МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» Сергей Тихонов. – Будут сделаны перекресток с Промышленной, въезд и выезд из Дзержинского района, путепровод Добрынина и другие участки, вызвавшие нарекания со стороны ГИБДД.

На сегодня на шоссе сняли 12 тысяч квадратных метров старого асфальта из 80 запланированных. Еще работы ведутся на улицах Карабулина и Большой Павловской

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