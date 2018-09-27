В Ярославле ремонтируют самые изношенные участки Промышленного шоссе

27 Сент. 09:44 2018-09-27T09:44:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ярославле начали ремонт Промышленного шоссе. В понедельник, 24 сентября, сюда вышла фрезеровочная машина.

-Работы ведутся на самых изношенных участках шоссе, - рассказал замдиректора МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» Сергей Тихонов. – Будут сделаны перекресток с Промышленной, въезд и выезд из Дзержинского района, путепровод Добрынина и другие участки, вызвавшие нарекания со стороны ГИБДД.

На сегодня на шоссе сняли 12 тысяч квадратных метров старого асфальта из 80 запланированных. Еще работы ведутся на улицах Карабулина и Большой Павловской