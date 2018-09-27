В Ярославле легковушка вылетела в кювет. Есть пострадавшие

27 Сент. 09:32 2018-09-27T09:32:42+03:00

Белая "Лада Приора" вылетела с дороги в кювет на улице 1-й Шоссейной Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В ГУ МЧС по Ярославской области рассказали о ночном происшествии

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Сегодня ночью, 27 сентября, в Заволжском районе Ярославля произошло ДТП. На улице 1-й Шоссейной легковушка вылетела в кювет.

Сообщение об аварии поступило на пульт МЧС в 2:40. На место выезжали спасатели, медики и ГИБДД. Оказалось, с дороги вылетела «Лада Приора». В ведомстве сообщают о пострадавших. Информация уточняется.

Напомними, 25 сентября на улице Труфанова в Ярослвале под колесами отечественной "девятки" пострадала 15-летняя девочка. Ребенка доставили в больницу