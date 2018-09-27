2018-09-27T13:56:49+03:00
Общество

Центр Ярославля перекроют из-за футбола

5 и 6 октября возле «Шинника» будут действовать ограничения
Роман Рыжиков
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Движение ограничат на уже привычных улицахДвижение ограничат на уже привычных улицахФото: Роман Рыжиков
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На следующей неделе, 5 и 6 октября, в центре Ярославля запретят ездить машинам. Ограничение коснется улиц рядом со стадионом «Шинник». Мера связана с матчем «Шинник» - «Тамбов».

На участке улицы Володарского от улицы Свободы до Свердлова с 19 часов 5 октября будет временно ограничена стоянка по четной и нечетной сторонам улицы. На этом же участке и на отрезке Угличской и Богдановича от проспекта Толбухина с 8 утра 6 октября до конца матча будет введено временное ограничение движения.

Желаем нашим футболистам успеха на домашнем поле, а водителей просим отнестись к изменениям внимательно и с пониманием.

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