Пора на ЕЛКУ!

Изображение: музей занимательных наук Эйнштейна

Музей занимательный наук Эйнштейна в Ярославле приглашает гостей на елки!

Елка «Самый старый новый год» (6+)

Исследуем пещеру с динозаврами, где мы узнаем, что новый год отмечали много лет назад, и придумываем праздник, который бы происходил во времена юрского периода. (45 минут)

Видеопоздравление Деда Мороза. В завершение праздника - новогодний мастер-класс. Создаем новогодний сувенир, своими руками, который каждый участник забирает в подарок. (45 минут)

Изображение: музей занимательных наук Эйнштейна

Елка «Экспериментальный Новый год»

«Новогодняя квест-экскурсия» по интерактивным научным экспонатам. (45 минут). Яркое научное шоу с самыми эффектными экспериментами и интерактивная дискотека с играми и современной музыкой. (45 минут) Видеоподравление Деда Мороза.

Изображение: музей занимательных наук Эйнштейна

Елка «Компьютер Деда Мороза» Возраст 10-15 лет Длительность 1,5 часа 45 минут экскурсии, на которой ребята ищут детали компьютера (жесткий диск, видеокарта, оперативная память и прочее). Собирают компьютер, смотрят видеопоздравление Деда Мороза. 45 минут мастер-класс по программированию – создаем новогоднюю открытку или игру – в подарок флешка с записанной игрой каждому участнику.