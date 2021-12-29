Правительство Ярославской области: на маршрут автобуса №57 выйдут 16 машин большей вместимости

Инициированная мэрией Ярославля транспортная реформа создала немало неудобств горожанам. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Критическая ситуация с пассажирскими перевозками в городском транспорте сложилась в областном центре после инициированной мэрией в июле текущего года транспортной реформы. Люди ожидают автобусы на остановках по часу и больше, едут в переполненных маршрутках, опаздывают на работу, в детсады и школы, не могут вовремя добраться до нужного места. Об этом горожане пишут в соцсетях, обращениях в органы власти и СМИ.

Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев взял данную ситуацию под личный контроль. В Ярославле была открыта горячая линия по вопросам общественного транспорта, организован мониторинг рейсов, глава региона также привлек для работы на городских маршрутах крупные федеральные компании. Правительство области во исполнение поручений врио губернатора контролирует ситуацию, отслеживая самые проблемные точки. Одной из них стал маршрут автобуса №57.

31 января в рейс на эту линию выйдут 16 машин среднего класса вместимости - сообщило правительство области. На обслуживание маршрута №1 – еще одной болевой точки – «Первая пассажирская компания» вместо ПАЗов выведет 10 автобусов ЛиАЗ большой вместимости. Они уже приехали в областной центр и проходят техническую подготовку. Все транспортные средства 2016-2017 гг. выпуска. Планируется, что они будут выходить на линию в периоды пиковой нагрузки. Четыре из них уже работают на маршруте.

- Решение о привлечении автобусов большего класса вместимости принято на основании мониторинга работы маршрута и поступающих от жителей обращений. Это позволит нормализовать работу общественного транспорта на еще одном из основных городских маршрутов, - отметил заместитель директора регионального департамента транспорта Илья Тюрганов. - По результатам анализа работы общественного транспорта за последние дни большинству перевозчиков удалось обеспечить стабильный выпуск автобусов. Мэрия города Ярославля и контрольно-ревизионная служба ГБУ «Яроблтранском» в ежедневном режиме продолжают контролировать и корректировать работу на проблемных маршрутах.

- В числе пока еще проблемных остаются маршруты № 55, 66, 62, 92, 79, 21, 25. По всем фактам отклонения от установленного расписания и режима работы мы проводим работу с перевозчиками и оперативно устраняем замечания, - цитирует пресс-служба правительства области заместителя директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Сергея Волканевского.