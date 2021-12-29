Они придут на помощь: телефоны экстренных служб Ярославля, куда можно обратиться в новогодние праздники

Экстренная помощь может понадобиться в любой момент и важно, чтобы телефоны всех служб были под рукой
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Приближаются новогодние праздники. Конечно, их хочется провести весело и беззаботно, но от разных ЧП никто не застрахован. КП-Ярославль публикует телефоны экстренных служб города, которые придут на помощь в сложной ситуации.
ЕДИНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА – 112. На этот номер можно звонить с любого телефона или устройства. На возможность звонка не повлияет ни наличие/отсутствие сим-карты или средств на ней.
Единая служба спасения (пожарные и спасатели) - 01 (с сотового - 101);
Телефон доверия МЧС по Ярославской области – 8 (4852)30-40-09.
ПРИ ЛЮБЫХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ, ТРЕБУЮЩИХ ПОМОЩИ СПАСАТЕЛЕЙ:
- Областной поисково-спасательный отряд: (4852)51-03-03; - Центр Гражданской защиты (городской поисково-спасательный отряд): (4852)30-55-55;
Единая дежурно-диспетчерская служба городя Ярославля: (4852)40-40-40 (звонить при любых коммунальных проблемах и коммунальных авариях).
СООБЩИТЬ О ПРЕСТУПЛЕНИИ:
02, 112 (со стационарного телефона), 112, 102 (с сотового телефона).
Дежурные части полиции:
- УМВД по Ярославской области: (4852)72-88-11; - Дзержинский район: (4852)55-02-02; - Заволжский район: (4852)24-02-02; - Кировский район: (4852)21-86-04; - Ленинский район: (4852)73-02-02; - Красноперекопский район: (4852)21-86-04; - Фрунзенский район: тел. (4852)46-36-53.
АНОНИМНО сообщить о правонарушениях - телефон доверия УМВД по Ярославской области (4852)73-10-50.
ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ТЕРАКТ:
оперативный дежурный ФСБ по Ярославской области: (4852)20-00-30 – круглосуточно.
Телефоны "скорой" - 03, 103
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ:
Скорая помощь:
- Общий - 03, 112 (со стационарного телефона), 103, 112 (с сотового телефона); - Центральная подстанция (для всех районов Ярославля): (4852)45-14-04; - Липовая гора, Дятьково: (4852)45-14-04; - Заволжский район: (4852)24-03-01; - Район Резинотехники: (4852)38-45-85; - Дзержинский район: (4852)55-50-63.
Травмпункты (работают круглосуточно):
Взрослые (с 15 лет): - Травмпункт поликлиники им.Семашко (для жителей Кировского, Красноперекопского, Фрунзенского районов): ул. Носкова, 8, тел. (4852)45-04-09; - Травмпункт поликлиники больницы им.Соловьева (для жителей Заволжского, Дзержинского, Ленинского районов): ул. Загородный Сад, 3, тел. (4852)73-88-50.
Детские (до 15 лет):
- Травмпункт поликлиники детской больницы №3: Тутаевское шоссе, 29, тел. (4852)55-73-70.
- Лор-отделение Соловьевской больницы (принимают жителей всех районов Ярославля с травмами носа, кровотечениями из носа, инородными телами, острой болью уха, горла, носа и другими проблемами): ул. Загородный сад, 11, тел. (4852)73-88-50;
- Глазной травмпункт: пр-т Октября, 52-а, тел. (4852)73-56-42;
- Скорая стоматологическая помощь больницы им.Соловьева: Загородный сад, 11, корп. 4, тел. (4852)25-08-65 – в будни с 20:00 до 8:00 часов, в праздничные дни - круглосуточно.
ПРИ КОММУНАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМАХ:
Аварийно-диспетчерские службы по районам города (при крупных управляющих компаниях): - Управляющая компания Заволжского района: тел. (4852)75-93-63; - Управляющая компания Дзержинского района: (4852)59-40-40; - Управляющая компания Ленинского района: (4852)67-19-19; - Управляющая компания Красноперекопского района: (4852)67-19-16; - Управляющая компания Фрунзенского района - (4852)26-11-11; - Управляющая компания Кировского района: (4852)26-20-20.
Единая дежурно-диспетчерская служба городя Ярославля МКУ «Центр гражданской защиты»: (4852)30-55-55.
ПРОРВАЛО КАНАЛИЗАЦИЮ, ВОДОПРОВОД:
Ярославльводоканал - (4852)73-44-77.
Если пахнет газом, срочно звоните в аварийную службу
Фото: Олег ЗОЛОТО
ПРОБЛЕМЫ С ГАЗОМ:
- Аварийная газовая служба: тел. 04 или (4852)24 -08-26 (со стационарного телефона), 104 (с сотового телефона).
НЕТ СВЕТА: Яргорэлектросеть: (4852)25-56-84.
СЛОМАЛСЯ ЛИФТ:
Ярославльлифт: (4852)73 82 65.
ПРОБЛЕМЫ СО СТАЦИОНАРНЫМ ТЕЛЕФОНОМ:
Ростелеком: 8 800 450 01 50.
ПРОБЛЕМЫ С СОТОВЫМ ТЕЛЕФОНОМ:
Билайн: 8-800-700-06-11, (для абонентов Билайн – короткий номер 0611); МТС: 8-800-250-08-90 (для абонентов МТС также короткий номер – 0890); Мегафон: 8-800-550-05-00 (можно отправить СМС на номер 0500); Теле2: 8 (495) 97-97-611 (для абонентов Теле2 – 611).