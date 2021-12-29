В Ярославской области запускается масштабный проект по благоустройству дворов

Ярославцы во время встреч с врио губернатора Михаилом Евраевым неоднократно поднимают вопросы благоустройства дворов. Фото: Правительство Ярославской области

Серьезное решение

- Я живу на пр. Толбухина, 6, в Ярославле, дом большой, 9 этажей, 6 подъездов, народу у нас много, а двор как после военных действий - яма на яме, одни машины на тротуаре у подъездов, детская площадка старая, - расстраивается Наталья Серова. - Не то что во дворе погулять, отдохнуть, из дома выйти боишься, как бы ноги не переломать.

И таких неблагоустроенных дворов в Ярославской области очень много.

Вот так выглядит придомовая территория в Рыбинске на улице Луговая, 3. Фото Михаил КОПЕЙКИН, ВК.

- Неоднократно ко всем обращались с проблемой нашего двора по адресу: Рыбинск, ул. Луговая, 3, - возмущается в соцсетях Михаил Копейкин. - Дом многоквартирный, 5 этажей, 4 подъезда. Но у нашего дома нет дороги, даже тротуара для пешеходов. Наш двор - это болото круглый год, невозможно попасть в подъезды с сухими ногами. Отсутствуют освещение и детская площадка, нет ни одного парковочного места, а также на легковой машине очень сложно проехать во двор. Талая и дождевая вода стекает в подвал дома, так как отсутствует ливневая канализация. На все наши просьбы помочь, обращения на все ресурсы, с любых уровней отсылают к УК, но им до нас нет дела.

- Запросов на ту тему накопилась масса. От жителей по всему региону. Об этом говорят люди и на встречах, когда езжу по области, и пишут в соцсетях, - отметил глава региона Михаил Евраев на прошедшем 20 декабря оперативном совещании в правительстве. - Если смотреть на цифры, то с сегодняшними темпами мы просто не сможем в какой-то обозримой перспективе привести в порядок и половину дворов, которые в этом нуждаются. В прошлом году благоустроили 120 дворов. В этом - 112, в планах на следующий год - всего 108. И это на всю область.

Комплексный подход

- Я провел переговоры с Минстроем РФ, и мы договорились с коллегами, что нашему региону из федерального бюджета дополнительно выделят 1,2 миллиарда рублей. Со стороны региона софинансирование составит еще 600 миллионов рублей, то есть общая сумма на программу - 1миллиард 800 миллионов рублей. На эти средства мы сможем к уже запланированным 108 дворам благоустроить еще порядка 250 дворов, то есть больше чем в 2,5 раза от плана, - сообщил Михаил Евраев.

Врио губернатора подчеркнул, что к вопросам формирования комфортной и современной городской среды в больших и малых городах будет применяться комплексный подход. Это означает не просто укладку асфальта, но и установку детских площадок, ремонт тротуаров, организацию парковочных мест, мест под мусорные контейнеры, площадок для выгула собак, установку освещения, лавочек, укладку газонов.

- Конечно, мы понимаем, что на все дворы области этих денег будет недостаточно, но много дворов нам удастся привести в порядок и сделать их комфортными для жителей, - уточнил Михаил Евраев. - При этом я хотел сказать о том, что приводить в порядок будем не только дворы. Речь идет в том числе и о тех территориях, которые являются междворовыми. Людям важно выйти из дома и иметь возможность не только пройтись по своему двору, но и погулять по всему микрорайону. Это очень важный момент. А потому всю работу необходимо организовывать вместе с жителями.

Общее дело

Программа благоустройства дворов рассчитана на большие и малые города. На сельских территориях в следующем году будут устанавливаться современные детские площадки.

Для реализации программы в правительстве региона будет создана рабочая группа. В ее состав войдут заместители губернатора области, курирующие вопросы финансового обеспечения и внутренней политики, зампреды правительства, курирующие сферы ЖКХ и госзакупок, руководители профильных департаментов.

- Времени у нас не так много. Жители должны увидеть результат уже в следующем году. Более того, они должны быть в курсе происходящего на всех этапах. Важно выстроить диалог с людьми так, чтобы они во многом определяли, что будет в их дворе: детская, спортивная площадка, место для выгула собак. И роль глав районов в этой работе определяющая, - подчеркнул Михаил Евраев. - Это будет наше общее дело: правительства области, глав районов, жителей, депутатов - всех, кто заинтересован в том, чтобы дворы в наших городах стали более уютными и удобными.

Врио губернатора Ярославской области поручил главам районов к 15 января сформировать предварительный список дворов, которые войдут в программу, для того чтобы провести всю необходимую организационную и подготовительную работу и уже к лету приступить к благоустройству.

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Хороший знак

Глав муниципальных районов Ярославской области решение о выделении серьезных средств на благоустройство придомовых территорий воодушевило.

- Глава региона Михаил Евраев обрадовал, когда рассказал, что на следующий год будет выделено дополнительное финансирование на благоустройство дворовых территорий, - поделился глава Тутаевского МР Дмитрий Юнусов. - Он поставил задачу: органам местного самоуправления своевременно подготовить проектно-сметную документацию, чтобы уже весной произвести закупочные процедуры. Эта дополнительная поддержка очень важна для нас. Сейчас проведем экспертизу и в следующем году сделаем больше, чем планировали. Уверен, жители Тутаевского МР нас поддержат, мы максимально отработаем и с депутатами города, района и областными депутатами. И вместе станем еще на один шаг ближе к комфортному городу - городу для жизни.

Поддержал коллегу и глава городского округа Рыбинск Денис Добряков.

- Во-первых, это очень хороший знак, как мне кажется, некий показатель активности нашего руководителя, который сразу же приступил к делам, действительно необходимым людям, - считает он. - Обсуждали с общественностью несколько раз: что интересно людям, какие-то большие благоустройства либо малые дела, которые касаются каждого человека? Конечно, все в один голос сказали, что нам необходимы малые территории, которых касается каждый житель области, в данном случае - города Рыбинска. Решение о серьезном количестве переводимых средств в Ярославскую область для ремонта дворовых территорий порадовало, конечно, всех. На мой взгляд, это очень правильное, красивое такое решение врио губернатора Михаила Евраева, оно показывает заботу о населении Ярославской области. И нам сейчас очень важно, не разрушив существующие порядки отбора конкурсной документации, максимально быстро и эффективно помочь жителям войти в эту программу со своими проектами, с подтверждением готовности в ней соучаствовать, для того чтобы максимальную потребность в благоустройстве придомовых территорий в Рыбинске точно удовлетворить.