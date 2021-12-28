Сколько стоит «Оливье»: любимый новогодний салат обойдется ярославцам в 300 рублей

"Оливье" понравится даже самому избалованному гостю Фото: Алексей БУЛАТОВ

Через четыре дня наступает Новый год и ярославцы уже вовсю закупают подарки родным и продукты к праздничному столу. А новогодний стол сложно представить без любимого салата «Оливье». КП-Ярославль подсчитала, во сколько в среднем в этом году обойдется приготовление этого салата, а также «Селедки под шубой» и «Крабового», тоже частых гостей праздничного застолья.

Начнем с «Оливье»:

- картофель (три штуки – около 300 граммов) – 20 рублей;

- вареная колбаса (300 граммов) – 180 рублей;

- соленые огурцы (три штуки – 150 граммов) – 40 рублей;

- яйца (четыре штуки – 150 граммов) – 40 рублей;

- морковь (одна штука – 70 граммов) – 10 рублей;

- маринованный горошек (одна банка) – 70 рублей;

- майонез (180 граммов) – 55 рублей.

Итого: салат обойдется примерно в 305 рублей.

Дальше посчитаем стоимость «Крабового»:

- крабовые палочки (500 граммов) – 130 рублей;

- консервированная кукуруза (одна банка) – 80 рублей;

- репчатый лук (1-2 штуки) – 15 рублей;

- яйца (три штуки) – 30 рублей;

- рис (100 граммов) – 20 рублей;

- майонез по вкусу.

Итого: «Крабовый» салат выйдет примерно в 300 рублей, почти также, как и «Оливье».

Не менее традиционное блюдо новогоднего стола – «Селедка под шубой»:

- картофель (500 граммов) – 28 рублей;

- морковь (500 граммов) – 15 рублей;

- свекла (500 граммов) – 17 рублей;

- сельдь соленая (350 граммов) – 120 рублей;

- репчатый лук (100 граммов) – 15 рублей;

- майонез (250 граммов) – 75 рублей;

- яйца (четыре штуки) – 40 рублей.

Итого: на этот салат вы потратите в среднем 285 рублей.

Все три праздничных блюда будут стоить около 900 рублей. Ингредиенты можно заменять на какие-то альтернативные продукты, экспериментировать и пробовать необычные сочетания вкусов. Новогодняя ночь – лучший повод придумать что-то интересное и порадовать гостей.