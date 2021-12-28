В новогодние праздники ограничат движение машин по центру Ярославля

В Ярославле ограничат проезд на Советскую площадь в новогодние праздники Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле на время новогодних праздников будет временно ограничен проезд на Советскую площадь. Также там запрещена остановка и стоянка автомобилей.

Ограничения вводят с 18:00 30 декабря до 08:00 9 января, сообщает пресс-служба мэрии города.

- Делается это в целях обеспечения должного уровня безопасности дорожного движения в период празднования Нового 2022 года, - пояснили в ведомстве.

Напомним, что массовых гуляний в этом году не планируется из-за коронавирусных ограничений, установленных Роспотребнадзором. Праздничная программа будет, но только до 19:00.