Правительство Ярославской области: тарифы на коммунальные услуги в регионе в первом полугодии останутся прежними

Граждане по-прежнему смогут получать компенсации за оплату жилищно-коммунальных услуг. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Изменение тарифов происходит один раз в год - с 1 июля. Об этом сообщило правительство области. – В разных муниципальных образованиях увеличение тарифов по отдельным коммунальным услугам может отличаться, – пояснила и. о. директора департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Мария Сачкова. – Важно, что предельный рост совокупной платы за все коммунальные услуги с 1 июля 2022 года не должен превысить 6,5%. В среднем по региону он составит 4,5%. В совокупную плату входит плата за отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами. В сообщении говорится, что для населения на 2022 год установлены льготные тарифы ниже экономически обоснованных. Возмещение разницы будет производиться за счет средств областного бюджета. На предоставление компенсаций ресурсоснабжающим организациям предусмотрено 2,69 млрд рублей. Размер платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО в регионе не изменится. Для жителей многоквартирных домов он составляет 95,51 рубля с человека, для частного сектора – 108,24 рубля с человека. Правительство области отметило, что уровень тарифов на электроэнергию в Ярославской области останется самым низким в Центральном федеральном округе. Для большинства горожан он составит 4 рубля 17 копеек за один киловатт-час, но для тех, чьи дома оборудованы электроплитами, так же как и для жителей сел и членов садоводческих товариществ, будет действовать понижающий коэффициент 0,7. Для них стоимость одного киловатт-часа с 1 июля 2022 года увеличится на 13 копеек. Правительство области так же сообщило о порядке получения компенсации. Граждане по-прежнему смогут получать компенсации за оплату жилищно-коммунальных услуг. Их размер индивидуален в каждом конкретном случае, расчет сумм осуществляют организации сферы ЖКХ. Сегодня в Ярославской области компенсации предоставляют 236 тысячам льготников федерального и регионального уровня, а также более чем 17 тысячам пожилых граждан, достигших возраста 70 лет. Если расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают 22% совокупного дохода всех членов семьи, назначаются субсидии. Данная мера социальной поддержки носит исключительно заявительный характер. Субсидии в регионе получают порядка 21 тысячи семей. Размер также в каждом случае индивидуален и зависит от совокупного дохода семьи за 6 месяцев, предшествующих обращению за данной мерой поддержки. На предоставление гражданам субсидий в 2022 году областным правительством предусмотрено 502 млн рублей. С заявлением о назначении компенсации и субсидии гражданин может обратиться в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, через Единый портал государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или в орган социальной защиты населения по месту жительства.