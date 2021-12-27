График работы медицинских учреждений Ярославской области в новогодние праздники

Рассказываем, как будут работать больницы в праздничные дни
Фото: Ксения Высотина
В новогодние праздники медицинские учреждения Ярославской области будут работать по следующему графику:
- 31 декабря и 9 января – по графику выходного дня,
- с 1 по 8 января – по графику нерабочих праздничных дней,
- 10 января – рабочий день.
Экстренная помощь и стационарная помощь будут оказываться в полном объеме. Биохимические и токсикологические лаборатории, а также лаборатории, которые проводят анализы на COVID-19 будут работать без перерывов на праздники.
Подробнее о графике работы медучреждений региона можно узнать на сайтах.