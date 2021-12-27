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Общество27 декабря 2021 9:15

График работы медицинских учреждений Ярославской области в новогодние праздники

Рассказываем, как будут работать больницы в праздничные дни
Полина Вачнадзе
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Рассказываем, как будут работать больницы в праздничные дни

Рассказываем, как будут работать больницы в праздничные дни

Фото: Ксения Высотина

В новогодние праздники медицинские учреждения Ярославской области будут работать по следующему графику:

- 31 декабря и 9 января – по графику выходного дня,

- с 1 по 8 января – по графику нерабочих праздничных дней,

- 10 января – рабочий день.

Экстренная помощь и стационарная помощь будут оказываться в полном объеме. Биохимические и токсикологические лаборатории, а также лаборатории, которые проводят анализы на COVID-19 будут работать без перерывов на праздники.

Подробнее о графике работы медучреждений региона можно узнать на сайтах.

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