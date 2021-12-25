"Бил лопатой и колуном": уполномоченный по правам ребенка требует наказать убийцу собаки

С Чилам расправились с какой-то нечеловеческой жестокостью. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин требует наказать убийцу маламута Чила. Жестокая расправа над псом произошла в Прусово: мужчина бил собаку лопатой по голове, а потом добил колуном.

- Меня как человека потрясла эта история, вторая за неделю. В первом случае собака чудом выжила, второй случай поражает своей жестокостью. Люди ищут своих пропавших питомцев, а какие-то варвары с особой жестокостью расправляются с ними, - сказал Михаил Крупин. - Считаю задачей правоохранительных органов расследовать подобные преступления и не оставлять их безнаказанными. Со стороны общества также необходимо осуждение такого вопиющего поведения и оказание содействия следствию.

О своей беде - потере любимого питомца маламута Чила - в социальных сетях рассказали его хозяева. Они отдыхали на даче и Чил сбежал. Пять дней его искали, но так и не нашли.

Снег у дома предполагаемого убийцы собаки был в крови. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

- А потом мне написали в ВК, что девочка видела, как ее отец бил собаку лопатой, а потом добил колуном. Мы нашли этот дом через час или два, они говорили, что, конечно же, быть такого не может. А под воротами - кровь на тщательно вычищенном снегу и рядом сугроб весь в крови. На следующий день он сознался, что убил именно нашу собаку, были и ошейник, и адресник, и листовку о пропаже собаки мы давали его жене двумя днями ранее, и есть у него собака той же породы - маламут… а нашего он просто выбросил в мусорный бак, - рассказала хозяйка несчастного Чила.

Чил был воспитанным псом, участником и победителем разных выставок. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

Женщина уже обратилась полицию, там по данному факту проводится проверка. Еще один случай жестокого обращения с животным, о котором упоминает Михаил Крупин, имел место в Туношне. Там под горячую руку какого-то человека попала хаски. Животное, лежащее в сугробе почти без признаков жизни, обнаружили прохожие. Собаку отвезли в ветеринарную клинику и только быстрое вмешательство врачей ее спасло.