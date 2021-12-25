Подарить радость легко: в Ярославле пройдет благотворительная ярмарка

В Ярославле пройдет благотворительная ярмарка в помощь бездомным животным Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Ярославле 28 декабря пройдет новогодняя ярмарка. Ее проводит компания «Тензор», и делается это не просто ради развлечения. Цель этой ярмарки – собрать как можно больше денег для помощи приютам для животных. Ведь Новый Год – это время, когда все ждут подарков, и хвостатые подопечные приютов не исключение. Все деньги, которые будут выручены с продаж на ярмарке, пойдут на лечение и корм собакам из «Ковчега» и кошкам из «ЯрКота».

В этой акции может принять участие абсолютно каждый: вы можете принести любой товар, и он будет выставлен на продажу. Такая ярмарка принесет радость и пользу не только животным, но и людям, ведь здесь можно поделиться своим творчеством, дать вторую жизнь ненужным вещам (если они, конечно, в хорошем состоянии) и, конечно же, что-нибудь купить себе. Любой желающий может поддержать эту инициативу, для этого нужно до 27 декабря привезти в приют какой-нибудь свой товар. Какие же именно вещи принимаются?

Во-первых, любые поделки, открытки, картины, игрушки, сделанные своими руками. Здесь никаких ограничений нет – все зависит от вашей фантазии. Во-вторых, товары для детей: новые (!) игрушки и настольные игры. В-третьих, в соответствии с тематикой ярмарки, новогодние игрушки, украшения, венки, гирлянды и так далее.

Может быть, у вас дома найдется что-нибудь ненужное, что сможет принести радость другим людям, или просто что-то, чем вы хотите поделиться? Приносите эти вещи по адресу пр. Машиностроителей (напротив ЯЗДА) или улица Чкалова, дом 25, корпус 2. Кстати, заодно вы можете погулять с одной или несколькими собачками, чтобы помочь волонтерам и просто получить удовольствие от прогулки по зимнему лесу с замечательным компаньоном. Двери «Ковчега» всегда открыты для гостей!