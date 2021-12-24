«Смотрим на ее место и плачем»: классный руководитель рассказал о девочке, погибшей от отравления газом в Кинешме

В Кинешме Ивановской области от отравления угарным газом погибла целая семья. ФОТО: ГУ МЧС по Ивановской области

Сегодня, 24 декабря, в Кинешме Ивановской области от отравления угарным газом погибла целая семья: родители и девочка-подросток. 15-летняя Маша (имя изменено – прим.ред.) училась 9 классе школы №19 Кинешмы.

- Хотела в 10 класс пойти, а потом юристом стать. Очень хорошая девочка, светлая, скромная, тихая, добрая, голубоглазая, светловолосая… Не знаю, сядет ли теперь кто на ее место за партой, смотрим на него и плачем, - говорит классный руководитель Маши Ольга Волкова.

О трагедии узнали сегодня рано утром. Девочки из Машиного класса расплакались, учителям пришлось их успокаивать, разговаривать, некоторых даже пришлось отвести в медпункт. Мальчики старались сдерживаться, но и над ними эмоции брали верх. Многие собираются идти на похороны, чтобы проводить одноклассницу в последний путь.

Следователи по факту смерти троих человек возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Основная версия – нарушение правил эксплуатации газового оборудования.