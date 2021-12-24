В Ярославской области за неделю от коронавируса умерли 76 человек

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В Ярославской области за минувшую неделю, с 17 по 24 декабря, от коронавируса скончались 76 человек. За последние сутки COVID-19 унес жизни 11 ярославцев, а с начала пандемии умерли 1 793 человека.

За неделю коронавирусом заразились 1 820 ярославцев, вылечился 4 441 пациент. За сутки зарегистрировано 252 новых заражения.

- Госпитализировано на инфекционные и перепрофилированные койки в стационары региона 1110 пациентов: 803 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 307 с типичной клиникой COVID-19, - сообщили в оперштабе.

По сравнению с прошлой пятницей число госпитализированных уменьшилось на 131 человека.

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 42422;

Рыбинск – 7988;

Ростовский МР -4447;

г.о. Переславль-Залесский - 4772;

Тутаевский МР - 3299;

Ярославский МР - 3853;

Угличский МР -3740;

Борисоглебский МР - 1558;

Некрасовский МР -1789;

Гаврилов-Ямский МР – 1479;

Пошехонский МР - 1191;

Рыбинский МР -1281;

Даниловский МР - 1328;

Мышкинский МР - 756;

Большесельский МР - 755;

Некоузский МР - 1020;

Любимский МР - 845;

Первомайский МР - 781;

Брейтовский МР – 560.