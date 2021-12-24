В Ярославской области за неделю от коронавируса умерли 76 человек

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В Ярославской области за минувшую неделю, с 17 по 24 декабря, от коронавируса скончались 76 человек. За последние сутки COVID-19 унес жизни 11 ярославцев, а с начала пандемии умерли 1 793 человека.
За неделю коронавирусом заразились 1 820 ярославцев, вылечился 4 441 пациент. За сутки зарегистрировано 252 новых заражения.
- Госпитализировано на инфекционные и перепрофилированные койки в стационары региона 1110 пациентов: 803 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 307 с типичной клиникой COVID-19, - сообщили в оперштабе.
По сравнению с прошлой пятницей число госпитализированных уменьшилось на 131 человека.
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 42422;
Рыбинск – 7988;
Ростовский МР -4447;
г.о. Переславль-Залесский - 4772;
Тутаевский МР - 3299;
Ярославский МР - 3853;
Угличский МР -3740;
Борисоглебский МР - 1558;
Некрасовский МР -1789;
Гаврилов-Ямский МР – 1479;
Пошехонский МР - 1191;
Рыбинский МР -1281;
Даниловский МР - 1328;
Мышкинский МР - 756;
Большесельский МР - 755;
Некоузский МР - 1020;
Любимский МР - 845;
Первомайский МР - 781;
Брейтовский МР – 560.