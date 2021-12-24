Причиной отравления семьи угарным газом в Кинешме могла стать неправильная эксплуатация котла

Угарный газ был во всех помещениях частного дома в Кинешме Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ивановской области по факту смерти троих человек, в том числе и 15-летней девушки, возбуждено уголовное дело – «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Тела всех членов семьи обнаружили в частном доме Кинешмы сегодня, 24 декабря.

- В ходе осмотра тел погибших криминального характера смерти не обнаружено. По предварительным данным, смерть наступила в результате отравления угарным газом, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе СКР по Ивановской области.

Как рассказал «Комсомолке» заместитель главы города Кинешма Алексей Волков, сотрудники газовой службы провели забор проб в доме и выявили наличие угарного газа во всех помещения.

- Это говорит о том, что, скорее всего, имело место нарушение правил эксплуатации газового оборудования, а точнее, отопительного котла. Погибли и кролики, которых семьи держала в пристройке к дому, - пояснил Алексей Волков и уточнил, что администрация города окажет материальную помощь семье погибших.