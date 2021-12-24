В частном доме в Кинешме Ивановской области нашли тела трех человек

В Кинешме двое взрослых и 15-летняя девочка, предположительно, отравились угарным газом. ФОТО: телеканал "Вести Иваново"

В Кинешме Ивановской области сегодня, 24 декабря, произошла трагедия. В частном доме нашли мертвыми троих человек. Вся семья, родители и их 15-летняя дочь, погибли, предположительно, от отравления угарным газом. Во всяком случае, именно эта версия гибели семьи на данный момент является основной.

- Полиция выясняет все обстоятельства, - так комментируют случившееся в региональном УМВД.

На месте сейчас работают следователи областного СКР, сотрудники полиции, эксперты. Информация будет дополняться.

В Ивановской области за последний месяц это не первый случай отравления угарным газом. В ночь с 15 на 16 декабря семья из Иванова – мать, отец и их двухлетняя дочь – были госпитализированы в больницу с отравлением.

9 декабря в Советском районе Иваново аналогичный инцидент произошел в многоквартирном доме: женщина и ее маленький ребенок почувствовали себя плохо. Когда ребенок потерял сознание, мать вызвала «скорую», ивановцев госпитализировали.

По двум этим фактам СКР по Ивановской области проводит проверки.

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