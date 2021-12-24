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Общество24 декабря 2021 7:00

«Дед Мороз для бездомных животных»: в Ярославле установили боксы, куда можно складывать «подарки» для собак и кошек

Акция «Сундучки верности» пройдет до 31 декабря
Полина Вачнадзе
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Каждый ярославец может стать Дедом Морозом для бездомных животных

Каждый ярославец может стать Дедом Морозом для бездомных животных

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В нескольких магазинах Ярославля волонтеры установили «Сундучки верности» - в эти боксы каждый ярославец может положить «подарки» для бездомных собаки и кошек: корм, крупы, лекарство и амуницию. Боксы стоят в торговых центрах «Вернисаж» (на ярмарке «Чулан Базар»), «Венге» (у игровых автоматов) и в магазине «Лотос-М». Акция проводится с 24 декабря по 31 января.

- Сейчас стоят сильные морозы, люди и домашние животные их, конечно, легко переживут, а вот тем, чье место обитания улица, придется несладко. В такое время мы прикладываем все усилия, чтобы собрать больше корма. У нас много волонтеров, в том числе школьников и пенсионеров, которые подкармливают уличных собак и кошек. И волонтеры зимой особенно беспокоятся, потому что люди заняты подготовкой к празднику и помогают меньше, в приюты приезжают реже, а животные хотят есть круглый год. Кроме того, в морозы голодные животные могут быстро погибнуть. Поэтому мы решили организовать акцию «Дед Мороз для бездомных животных», - рассказала руководитель центра реабилитации животных «Верность» Елена Афрова.

В нескольких магазинах Ярославля волонтеры установили «Сундучки верности». ФОТО: центр реабилитации животных «Верность»

В нескольких магазинах Ярославля волонтеры установили «Сундучки верности». ФОТО: центр реабилитации животных «Верность»

Если кто-то хочет помочь, но нет возможности доехать до торговых центров, где установлены боксы, можно помочь и материально. На все вопросы ответят администраторы этой группы.

- В нашем деле важны каждый рубль, каждый купленный пакетик корма - они могут спасти или продлить чью-то жизнь. А еще - многие животные ищут хозяев и хотят обрести свой дом. Это для них — лучший подарок, - говорит Елена.

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