Новогодние подарки в Ярославле: что подарить и где это купить

Выбор подарков к Новому году велик, глаза разбегаются. ФОТО: Рада Шпилевая

Подарок – это лучшая возможность подарить своим близким и друзьям немного любви и напомнить о том, как они нам важны. КП-Ярославль делится с читателями идеями интересных новогодних подарков и мест, где их можно приобрести.

Новый год – это, в первую очередь, уютная домашняя атмосфера с теплыми мерцающими огнями и праздничными украшениями. Конечно, презентовать елочные игрушки и гирлянды в новогоднюю ночь или после нее бессмысленно, но если вы решили сделать подарок незадолго до праздника, то дизайнерские украшения – лучшее, что можно придумать. Можно купить красивую посуду, скатерти, корзиночки и подставки – в общем, все что создаст на кухне волшебную новогоднюю атмосферу. Стиль у этого всего может быть совершенно разный – от минимализма до ретро-дизайна.

Красивые безделушки порадуют ваших друзей и знакомых. ФОТО: Рада ШПИЛЕВАЯ

Кстати, декор у подарка не обязательно должен быть новогодним. Можно, например, подарить теплую пижаму, носки или тапочки с любым принтом, орнаментом или рисунком, которые вызывают ассоциации с зимой. Такую одежду будет приятно носить в теплой квартире, пока за окном идет снег. Дополнением к подобному комплекту может стать милая игрушка, например, в виде символа Нового Года тигра. Кстати говоря, вопреки распространенному убеждению, игрушки можно дарить не только детям, ведь в каждом взрослом человеке живет ребенок, которого нужно иногда баловать.

Игрушке обрадуется не только ребенок, но и взрослый. ФОТО: Рада ШПИЛЕВАЯ

Хорошим подарком может стать любая вещь, которая принесет в дом немного уюта и эстетики. Это может быть небольшая ваза, подушка, плед, или аромалампа. Если вы знаете вкус человека, которого собираетесь поздравлять, такой подарок точно его порадует.

Декор у подарка не обязательно должен быть новогодним. ФОТО: Рада ШПИЛЕВАЯ

Несомненно, порадуют подарки с оригинальными присунками. Можно найти футболки с принтом практически по любому фандому, начиная с музыкальной группы Rammstein и заканчивая диснеевскими мультфильмами. Например, вот интересная идея: вы покупаете сумку или шапку с готовым набором букв русского алфавита, а затем выкладываете из них слово или выражение, наиболее точно описывающее человека, которому вы собираетесь ее подарить.

Оригинальная футболка - чем не подарок? ФОТО: Рада ШПИЛЕВАЯ

И, конечно же, нельзя не упомянуть о товарах для творчества. Позвольте человеку самому создать себе подарок. Например, вы можете презентовать белый макет какой-то скульптуры, или стеклянную прозрачную вазу, или деревянную основу для часов, и все, что необходимо для украшения или росписи: клеевые фломастеры, краски, стразы… Человек своими руками сделает то, что потом будет радовать его глаз. Если же вы точно знаете, что конкретно нужно, например, художнику или швее, вы можете подобрать отдельные товары: мольберт, бумагу или картон всех цветов, любую краску, ленты, нитки, пуговицы…

Многим придется по душе подарок, который можно сделать самому. ФОТО: Рада ШПИЛЕВАЯ

Как говорится, лучший подарок – книга, и это действительно справедливое утверждение. В последнее время чтение даже стало модной тенденцией среди молодых людей, а старшее поколение в большинстве всегда было читающим, поэтому с таким подарком вы не прогадаете. Многие книжные магазины устраивают скидки перед новогодними праздниками.