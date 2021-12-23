Поселок в Ярославском районе остался без света и тепла в мороз

Жители Кузнечихи остались без электричества из-за аварии Фото: Антон ФОКИН

Поселок Кузнечиха в Ярославском районе вчера, 22 декабря, остался без света, а многие дома еще и без тепла.

- Более 50 домов замерзают. Газ не подведен, поэтому все вынуждены отогреваться электричеством. Вчера в 17.50 его отключили. Ночь была холодная, - написали жители Кузнечихи на странице врио губернатора Ярославской области Михаила Евраева.

Как пояснили в филиале «Россети Центр Ярэнерго», произошло аварийное отключение электроэнергии из-за перегрузки в сети.

- В населенный пункт был направлен резервный источник питания мощностью 400 кВА. В настоящее настоящее время электроснабжение восстановлено по резервной схеме. Энергетики ведут работы по восстановлению нормальной схемы, - сообщили энергетики.

Однако оказалось, что и с резервной схемой есть проблемы – около 11 утра свет в домах Кузнечихи снова погас. Оказалось, что генератор отправили на дозаправку. Не позднее 13:00 его обещают привезти обратно.

- Просим проявить терпение. Энергетики прилагают все усилия, чтобы вернуть электроснабжение в максимально короткие сроки, - говорят в филиале «Россети Центр Ярэнерго».

На отключение света Михаилу Евраеву пожаловались и жители Заволжского сельского поселения: поселков Заволжье и Красный Бор, деревень Мостец и Алешково. В администрации Ярославского района пояснили, что произошло повреждение на трансформаторе, был подключен дизель-генератор.