«Приятно работать с активными людьми!»

Кузнечиха готовится к новогодним праздникам. ФОТО: Тамара СМИРНОВА

Об этом и многом другом мы поговорили с главой Кузнечихинского сельского поселения Александром Белозеровым.

Глава Кузнечихинского сельского поселения Александр Белозеров. ФОТО: Тамара СМИРНОВА

- Александр Викторович, каким стал для вашего поселения 2021 год?

- К сожалению, уходящий год запомнится проблемами и ограничениями, связанными с пандемией. С точки зрения экономики, тоже все было непросто: из-за роста цен на материалы и услуги не удалось выполнить все, что мы планировали. Тем не менее основные задачи решались: приводился в порядок парк в Кузнечихе, ремонтировались дороги. Ярким событием стало открытие яслей «Капитошка» в Кузнечихе – таких объектов не строилось уже давно, с советских времен.

Таких объектов, как ясли "Капитошка" не строилось в Кузнечихе с советских времен. ФОТО: Тамара СМИРНОВА

- Как удалось реализовать такой масштабный проект?

- Строительство шло в рамках регионального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» и региональной целевой программы «Содействие занятости – создание условий дошкольного образования для детей в Ярославской области».

Рассчитаны ясли на 90 детей в возрасте от полутора до трех лет. В «Капитошке» есть полностью оборудованные раздевалки, спальни, игровые, буфетные и туалетные комнаты, музыкально-физкультурный зал, большой пищеблок и медицинский кабинет. Особое внимание уделено комфорту детей с ограниченными возможностями здоровья - в здании установлены пандусы и вспомогательное оборудование в санузлах. На прилегающей территории размещены игровые площадки с прогулочными верандами, площадки для занятий физкультурой, малые архитектурные формы и игровые комплексы.

Ясли рассчитаны на 90 детей от полутора до трех лет. ФОТО: Тамара СМИРНОВА

- Насколько востребованы ясли?

- Они очень нужны, поскольку количество жителей Кузнечихи постоянно растет, причем за счет достаточно молодых людей. А значит, больше становится и малышей. Открытие «Капитошки» позволило разгрузить детские сады, снять социальную напряженность. В непростой экономической ситуации важно и то, что мамы малышей получили возможность раньше выйти на работу.

- Александр Викторович, за счет чего растет население Кузнечихи?

- У нас активно ведется жилищное строительство, так что среди новых жителей есть и вчерашние горожане из Ярославля. Много людей переезжает из северных регионов страны, их у нас привлекают развитая инфраструктура, транспортная доступность и климат - не слишком холодно, но и не чересчур жарко. Это очень активная часть населения, они нацелены на то, чтобы обустраивать свою жизнь.

За три последних года население Кузнечихи увеличилось с 10 до 13 тысяч человек. Это если учитывать только официально зарегистрированных жителей. В реальности же, по нашим оценкам, численность населения деревни Кузнечиха уже превышает 20 тысяч человек.

- В каких программах, нацеленных на благоустройство, вы участвовали в этом году?

- По губернаторской программе «Решаем вместе!» благоустраивали территории. В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» выполнен значимый объект - дорога с тротуаром вдоль поселка Ярославка. Жители давно об этом просили, поскольку вокруг поселка значительно вырос жилой частный сектор, а вся инфраструктура, включая школу и детский сад, находится в Ярославке. Пешая доступность была затруднена. Теперь мы ее обеспечили. Впрочем, эту работу мы еще не считаем законченной, впереди решение задачи по уличному освещению.

- У вас только что прошли публичные слушания по бюджету-2022. Что в планах на будущий год?

- Много внимания вновь будет уделяться дорогам - это примерно четверть бюджета. Вообще, развитие сельского поселения обеспечивается четырьмя главными факторами: дороги, электричество, газ и вода. Если есть эти «четыре кита» - люди будут здесь жить, поселение будет развиваться. Задач много. Причем масштабных, требующих взаимодействия с районом и областью, вовлечения федерального финансирования.

Например, для центра России странно, что уровень газификации у нас составляет лишь 40 процентов. Соответственно, люди расходуют очень много электричества, чего не выдерживают сети - постоянно происходят отключения. Эти проблемы обязательно нужно решать. Точно так же необходимо решать вопросы по очистке и подготовке воды. Надеемся, что это удастся сделать в рамках федерального проекта «Чистая вода».

Выработали свой ресурс многие очистные сооружения, построенные еще в советские времена. А это уже вопрос экологии и проекта «Чистая Волга». Важно, чтобы финансирование по этим программам было увеличено.

- Какие направления, с точки зрения бюджета поселения, также являются приоритетными наряду с ремонтом дорог?

- Мы живем в XXI веке и совершенно естественно, что жители предъявляют современные требования к поселению. Например, им нужны детские и спортивные городки. Живя на селе, они хотят видеть вокруг вполне городскую инфраструктуру и пользоваться ею. Так и должно быть.

Жителям сельского поселения нужна городская инфраструктура. ФОТО: Тамара СМИРНОВА

- За счет каких средств поселение решает эти задачи? Готовы ли сами жители вкладываться в его развитие?

- Это и собственные средства, и субсидирование со стороны Ярославского района и Ярославской области, участие в федеральных программах.

Что касается позиции жителей, то я рад, что среди них немало активных людей. Например, на наш конкурс инициативных проектов пришла заявка по организации уличного освещения в деревне Курдумово, которая тоже активно растет, застраивается новыми домами. В итоге жители приобрели и передали нам для установки 7 светильников, а администрация выделила 275 тысяч рублей и провела линию электропередачи.

Другая инициативная группа подала заявку на конкурс инициативных проектов уже на уровне Ярославского района. Жители предложили создать спортивную площадку в селе Медягино, где уличных спортивных объектов не было даже у школы. Бюджет Ярославского района выделил на спортплощадку более 208 тысяч рублей, а еще 24 тысячи составил вклад самих медягинцев. С такими людьми очень приятно работать, достигать результата!

- Александр Викторович, каковы новогодние традиции Кузнечихи?

- Конечно, Новый год - наш самый добрый и радостный праздник. Все мы от мала до велика ждем его, надеясь на лучшее в новом году. И хотя говорят, что Дед Мороз - персонаж вымышленный, в глубине души, как и в детстве, мы ждем от него подарков. В Кузнечихе люди на Новый год всегда выходили на центральную площадь, к елке. Мы, конечно, эту традицию поддерживаем, и каждый год устанавливаем новогоднюю елку, без которой этот праздник невозможно себе представить. Поставим ели мы и в Ярославке, Медягине, Толбухине, Андрониках, Глебовском - везде, где есть сельские клубы, готовящие новогодние программы. Учитывая условия пандемии, мы предусматриваем развлекательные мероприятия на улице, на свежем воздухе.

ФОТО: Тамара СМИРНОВА

- На стене вашего рабочего кабинета - герб поселения. Что он означает?

- Молот и подкова напоминают об основных занятиях местных жителей в прошлом – это коневодство и кузнечное дело. Золотая маршальская звезда и изображение молота в виде буквы «Т» говорят об уроженце села Андроники - маршале Победы Федоре Ивановиче Толбухине. Зеленое поле символизирует сельское хозяйство, а также надежду, изобилие, свободу, напоминает цвет маршальского мундира, лесов и полей.

В этом году герб был зарегистрирован в Государственном геральдическом регистре Российской Федерации.