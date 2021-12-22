Валерий Земсков: Хорошая физическая форма - это основа высокой производительности труда

Инженерно-технический состав производственной базы. Фото из архива «КХМ-Волга»

Как проходят трудовые будни и праздники, он рассказал «КП» в личной беседе.

- Ваше предприятие известно не только своими трудовыми династиями, но и спортивными подвигами сотрудников. Здоровый образ жизни работников в «КХМ-Волга» - это политика компании?

- Можно сказать и так. Мы создаем условия для поддержания хорошей физической формы, а каждый уже сам решает, насколько ему нужно быть активным и здоровым. Среди более пятисот наших сотрудников очень многие увлекаются спортом, регулярно отмечаются участием в соревнованиях. Наши атлетические уголки и спортивные площадки никогда не пустуют в перерывах между работой.

Популярны забеги на несколько километров, развивающие выносливость. Также наши профессиональные мероприятия - например, регулярно проходящие дни безопасности труда, в рамках которых есть командные соревнования с эстафетой, включающие динамичные физические нагрузки.

- Какая спортивная инфраструктура создана на вашем предприятии?

- Много лет у нас функционировала волейбольная площадка. Работники даже проводили турниры между подразделениями. Сейчас, после реконструкции производственных площадей, мы обязательно будем ее восстанавливать. В цехах установлены тренажерные уголки, есть возможность поиграть в настольный теннис. Каждый год мы организуем зимние и летние турниры по пейнтболу. Для этого арендуем специализированные клубы. А этой зимой планируем провести соревнования по лыжам, включая детей сотрудников. По нашему опыту, когда родители приводили детей на производство, все были в восторге. А теперь готовим семейные спортивные соревнования. Как раз на ближайшие зимние каникулы.

Восхождение на Эльбрус. Теперь флаг «КХМ-Волга» развевается на самой величественной горе России. Фото из архива «КХМ-Волга»

- Наблюдаете ли вы зависимость производительности труда от физической формы сотрудника?

- Разумеется. Это ведь известная общероссийская тенденция. Физически активный сотрудник и работает хорошо, и болеет реже. И в случае необходимости может работать более интенсивно.

- Мы слышали, что ваши сотрудников добрались даже до Эльбруса?

- Когда физкультура и спорт являются привычным занятием для сотен работников предприятия, непременно находятся среди них и увлеченные большими спортивными достижениями. Мастер участка отгрузки Александр Дунаев весной этого года взошел на Эльбрус. Ранее пика этой вершины достиг наш инженер Илья Бабушкин. И теперь флаг «КХМ-Волга» развивается на Эльбрусе. Другие наши сотрудники осилили марафонскую дистанцию, что также является очень значительным личным достижением. Сварщик Александр Добров – чемпион России по греко-римской борьбе, мастер участка окраски Илья Поздняков - чемпион области по футболу, мастер Станислав Коврижных – известный волейболист. Поэтому на больничном у нас почти никогда никого нет.

- Как лично вы поддерживаете физическую форму?

- У меня спортивный задел еще с юности, когда активно занимался хоккеем, участвовал в турнирах «Золотая шайба». Вспоминаю, как каждые каникулы превращались в спортивный праздник. В разные годы я прошел через волейбол, баскетбол, бег, велосипедный спорт. Вообще, советская система предоставляла хорошие возможности для активных занятий спортом.

Сейчас отличную нагрузку дает уборка снега на даче, на свежем воздухе. А также катание на снегоходах. Несколько часов на снегоходе по полям Ярославской и Ивановской областям - это сумасшедшая, но полезная нагрузка на руки и ноги.

- Могли бы вы бросить спортивный вызов другим предприятиям нашего региона?

- Идея очень продуктивная - проводить регулярно на уровне города спартакиаду либо спортивный фестиваль. Уверен, многие компании захотят в нем участвовать.