Летний отдых - в зимнем Ярославле!

В бассейне «Лазурный» каждое воскресенье проходят соревнования по плаванью с «Сибайком». ФОТО: seabike-school-yar.ru

Приближаются новогодние праздники, а это значит, что ярославцев, как и всех россиян, ждут продолжительные новогодние и рождественские каникулы. Большинство из нас по объективным причинам не поедут и не полетят за границу - пандемия, однако. Но и дома, в своем регионе, вместе с семьей и близкими людьми можно найти много интересных занятий и способов проведения праздничного зимнего досуга!

На вопросы корреспондента «Комсомолки» о том, какими были зимние каникулы в детстве и какие возможности зимнего отдыха доступны ярославцам сегодня, ответил соучредитель ГК «Паритет» Алексей Лукьянов.

- Алексей Борисович, какими вам запомнились новогодние праздники и зимние каникулы в детстве и юности?

- Такими же, как и большинству ребят в восьмидесятые годы прошлого века: снежными, мандариновыми, с елками и праздничным настроением. Мы с родителями жили в Ростове Великом, и зимой и дети, и взрослые ходили в лыжные походы, катались на коньках.

Лыжня прокладывалась вокруг Ростовского кремля, а со знаменитых голландских валов мы катались, как с гор, тогда, в детстве, они казались просто Гималаями! Это сейчас видятся достаточно скромными холмами… А на стадионе, на футбольном поле, тогда заливали каток, в середине которого стояла новогодняя ель, празднично украшенная. На коньки вставал, кажется, весь город. И хороводы вокруг этой елки водили, сейчас, наверное, подобное редко где можно увидеть.

- В юности, в студенчестве праздник встречи Нового года был столь же радостным?

- Конечно! Я даже Дедом Морозом успел поработать - как раз в девяностые годы, мне еще тридцати не было. Друзья, промышляющие этим делом, попросили помочь - заказов у них было слишком много, не успевали. Тогда я надел костюм, белую бороду, взял под ручку Снегурочку - и выполнил миссию! Денег заработали и повеселились, приятно вспомнить сейчас.

- А сейчас, в наше время, какие новогодние традиции вы считаете актуальными для себя и коллег, жителей региона, стараетесь сохранять или внедрять?

- Мы, то есть Группа компаний «Паритет», уже практически внедрили абсолютно новую зимнюю традицию: плавание с водным велосипедом «Сибайк». Как известно, это наше авторское изобретение, которое постепенно обретает популярность, но в основном в теплое время года - для плавания в море, реке или другом открытом водоеме. Но в этом году мы предоставили такую возможность посетителям ярославского бассейна «Лазурный», и оказалось, что наши «Сибайки» пользуются большой популярностью как у взрослых, так и у детей. Водные велосипеды, позволяющие рассекать по водной глади быстро и легко, находятся прямо в чаше бассейна. Каждое воскресенье в «Лазурном» проводятся соревнования по плаванию с «Сибайком», а каждый день любой желающий может попробовать новый способ плавания - самостоятельно или с тренером. В дни новогодних каникул это можно будет сделать абсолютно бесплатно - таков наш подарок ярославцам, желающим в зимний мороз или снежную слякоть вспомнить лето, солнце, тепло и море. Начать учиться плавать с «Сибайком» можно детям с 6 лет в присутствии родителей или с 10 - самостоятельно. Так что приглашаем ярославцев и гостей нашего города в дни новогодних каникул попробовать «Сибайк» в «Лазурном»!

- Подтверждаем на собственном опыте: попробовав один раз, возвращаешься туда вновь и вновь. Потому что это не только доставляет приятные эмоции, но и заряжает энергией, как любое занятие физкультурой!

- Совершенно с вами согласен! Сам с удовольствием плаваю с «Сибайком» - и в море, и в бассейне, круглый год!