Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев: «Горные лыжи - любовь навсегда»

Михаил Евраев: «Я приеду в Подолино кататься на лыжах» Фото: Правительство Ярославской области

Впереди ярославцев ждут продолжительные новогодние и рождественские каникулы. Учитывая условия пандемии, абсолютное большинство жителей проведут их вместе со своими близкими, не отправляясь в дальние путешествия. Чтобы отдых был не только «ленивым», но и полезным в сытые праздничные дни, специалисты советуют отдать предпочтение активным занятиям, здоровому образу жизни, общению с близкими. А мы специально для нашего спецпроекта «ЗОЖ: Здоровье! Отдых! Жизнь!» попросили известных и авторитетных людей Ярославии рассказать о том, за что они любят Новый год, какие традиции есть в их семьях, как проводят новогодние каникулы и что за возможности для активного отдыха предоставляет своим жителям и гостям Ярославская земля.

- Михаил Яковлевич, какими вам запомнились новогодние праздники и зимние каникулы в детстве и юности?

- Для меня новогодние и зимние каникулы и в детстве, и в юности - это катание с горок и на беговых лыжах. Инициатором всегда был папа, семьей мы собирались и уезжали кататься в Павловск или в Пушкин (Ленинградская область. - Ред.). Горки там были немаленькие, и каждый раз поездка за город была настоящим праздником.

- Как отмечали Новый год?

- Все, как у всех. С сестрой наряжали елку, развешивали гирлянду. Ждали Деда Мороза, как правило, эту роль играл папа. Утром, конечно, бежали к елке за подарками.

- Какими были самые памятные для вас подарки - полученные или подаренные?

– И полученные, и подаренные. В детстве, как и многие мальчишки, радовался, когда дарили солдатиков. Собирал армии и выставлял друг против друга. Уже во взрослой жизни мне подарили арбалет. Дарить подарки тоже люблю. Стараюсь, чтобы они были связаны с искусством. Например, картины.

Любители активного отдыха найдут себе в Ярославской области занятия по душе Фото: Евгения ГУСЕВА

- Какие зимние забавы вам нравились в детстве? Какими зимними видами спорта увлекаетесь сейчас? Почему?

- В детстве очень любил с друзьями играть в «Царя горы». А еще кататься с гор на ледянках, обычно это были картонки. Нравились беговые лыжи. Вырос, но любовь к этому виду спорта осталась. Правда, сейчас больше люблю горные лыжи, особенно катание на трассах посложнее, не для новичков. Обычно мы с друзьями, у нас большая компания - около 30 человек, отправляемся вместе кататься. Почему мне нравятся лыжи? Адреналин, эмоции. Из города, с его постоянной суетой, ты попадаешь в страну гор, снега, чувствуешь чистейший воздух, запах ветра с заснеженных склонов. Казалось бы, должен устать, но возвращаешься полным сил и энергии. Поэтому лыжи - это любовь навсегда.

- Вы уже спланировали, какими будут ваши новогодние выходные?

- Конечно, буду работать. Но и на горные лыжи постараюсь найти время. Традиция.

- Как вы оцениваете возможности для здорового и активного, доступного отдыха в регионе?

- Наш регион традиционно входит в числе лидеров по развитию туристического потенциала. Особенно вырос турпоток после пандемии. Много гостей приезжает к нам не только в праздничные дни. У нас можно почувствовать всю красоту настоящей русской зимы. Занятия по душе найдут любители активного отдыха. Например, у нас работают горнолыжные склоны, фристайл-парки, открыты трассы для тюбинга, катания на сноуборде и так далее. Обязательно ждем всех в гости.