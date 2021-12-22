Михаил Евраев: «Планы по модернизации первичного звена здравоохранения должны быть выполнены»

Михаил Евраев предложил каждому медучреждению региона определить те потребности, которые им нужно обязательно закрыть. Фото: Правительство Ярославской области

Скоро на селе заработает ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт в Макарове, монтаж которого уже завершается, располагается рядом со школой, чтобы фельдшер в случае необходимости смог оказать детям медпомощь, провести вакцинацию. Как только закончится подводка коммуникаций, внутренняя отделка здания и завершится лицензирование, здесь сразу начнется прием пациентов.

Второй ФАП в Даниловском районе строят в селе Шаготь. В общей сложности в зоне обслуживания новых объектов более 550 человек.

- Строительство новых, оснащенных современным оборудованием и всем необходимым для оказания неотложной медпомощи фельдшерско-акушерских пунктов - долгожданное и крайне важное событие для нас, жителей не только этих двух населенных пунктов, но и всех расположенных неподалеку деревень, - радуются макаровцы.

17 декабря открылся новый ФАП и в деревне Михайловское Ростовского района. Здание с отоплением, горячим водоснабжением и санитарными комнатами селянам пришлось по душе. Раньше здесь медпомощь оказывали в старом деревенском доме без особых удобств.

Новый ФАП понравился жителям деревни Михайловское Ростовского района. Фото: Правительство Ярославской области

- В этом году в регионе предусмотрено возведение девяти модульных конструкций: восьми ФАПов и одной амбулатории в Даниловском, Ростовском, Некрасовском, Мышкинском, Гаврилов-Ямском и Угличском районах на сумму 64,4 млн рублей, - уточняет и.о. регионального директора департамента здравоохранения и фармации Оксана Пиклун. - Монтаж большинства из них практически завершен, к концу уходящего года работы должны быть закончены.

На финишной прямой

- Очень ждем новую детскую поликлинику, которую достраивают рядом с больницей №2 на улице Попова, - говорит мама трехлетней дочки и шестилетнего сына Анастасия Емельянова. - Наш Фрунзенский район растет как на дрожжах, старая детская поликлиника на Судостроительной с наплывом маленьких пациентов справляется с большим трудом.

Долгожданное медучреждение, возводимое по программе «Жилье и городская среда», которую в регионе реализует областное правительство, в Ярославле введут в эксплуатацию в новом 2022 году. Детская поликлиника сможет обслуживать людей с Липовой горы и всего Фрунзенского проспекта. В день она будет принимать до 1000 маленьких пациентов.

На первом этаже современного здания предусмотрена зона ожидания, где разместятся регистратура, информационные сенсорные терминалы, колясочные и колл-центр. В поликлинике создадут специальные помещения для кормления, бассейн для грудничков, а также игровые зоны для детей.

Медицинская помощь для маленьких ярославцев станет не только доступней, но и оказываться будет в комфортных для детей и взрослых условиях.

Отремонтируют больше 100 больниц

Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев также считает, что выполнение программы модернизации первичного звена системы здравоохранения - это актуальная и важная для региона задача. Потому этот вопрос обсуждался на заседании правительства региона 15 декабря.

Пятилетняя программа модернизации, которую реализует правительство области, стартовала в январе этого года. Объем ее финансирования составит более 5 млрд рублей. Участие в проекте принимают все учреждения, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь жителям Ярославской области.

Как сообщила и.о. директора департамента здравоохранения и фармации Оксана Пиклун, в этом году капитальный ремонт проведен на 17 объектах системы здравоохранения: на одиннадцати - в Ярославле, на шести - в Рыбинске.

- Эта программа позволяет нам сделать амбулаторную помощь, которая чаще всего и требуется людям, более качественной и доступной, - отметила Оксана Пиклун. - На средства программы мы ремонтируем поликлиники, строим фельдшерско-акушерские пункты и другие медучреждения, закупаем в больницы новое оборудование. Пациенты получают более высокий уровень медицинского обслуживания, врачи - комфортные и современные условия работы.

В следующем году будет приобретено и смонтировано 14 модульных зданий: поликлиника в Красных Ткачах, врачебные амбулатории в деревне Михайловское, в поселке Нагорном Ярославского района и в Рыбинске, а также 10 ФАПов. На эти цели предусмотрено 87,75 млн рублей.

Ремонт пройдет на 117 объектах. В частности, в больнице №2 Ярославля работы будут организованы в поликлиниках на Московском проспекте, на улицах Ньютона (в здании заменят инженерные коммуникации) и Попова (здесь обустроят специальный электроподъемник для маломобильных пациентов, будут отремонтированы кабинеты врачей и лаборатория), а также на Суздальском шоссе.

Кроме того, в следующем году ремонт завершат в поликлинике Центральной городской больницы на улице Добрынина, проведут в детском отделении на улице Терешковой. Здесь будут отремонтированы 3-й этаж и крыша.

Оборудование закупят для 31 медорганизации региона. Большой объем средств на эти цели в следующем году выделят больнице имени Семашко - порядка 116 млн рублей. Планируется приобрести три эндоскопические системы, 12 эндоскопов, две системы видеовизуализации, стационарный рентген. В поликлиниках больницы пройдут ремонты, финансирование этого направления составит 30 млн рублей.

ЦГБ получит восемь единиц оборудования на сумму более 31 млн рублей: рентген-аппарат в поликлинику на улице Угличской, электрокардиографы, кардиомониторы, эндоскопическую систему, кольпоскоп и другое.

В самой большой по количеству прикрепленного населения Ярославля больнице №9 запланирована закупка 32 единиц техники, продолжатся капитальные ремонты в трех поликлиниках медицинского учреждения.

Кроме того, в рамках программы продолжится приобретение автотранспорта для поликлиник, они получат 26 автомобилей на сумму почти 66 млн рублей.

Инфографика

- Планы большие, и они должны быть выполнены, - подвел итог серьезному разговору Михаил Евраев. - Хотел бы видеть в разрезе каждого медучреждения потребность, которую нужно закрыть, чтобы понимать, достаточно мы делаем или нет. Давайте для себя сделаем такой документ и в дальнейшем будем им руководствоваться. Если того, что мы делаем, недостаточно, то мы переговорим с коллегами из федерального центра, посмотрим, какие нужны дополнительные возможности для реализации потребностей.