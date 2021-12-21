Представители политических партий довольны разговором с Михаилом Евраевым

Депутаты облдумы считают, что встреча с главой региона Михаилом Евраевым прошла плодотворно. Фото: Правительство Ярославской области

Глава региона предложил депутатам активно включиться в реализацию приоритетных социальных задач. Михаил Евраев подчеркнул, что надеется на поддержку фракциями важных для ярославцев законопроектов, направленных на социальную поддержку граждан и развитие Ярославии.

- Мы делаем общее дело на благо жителей области, и правительству очень важна помощь и поддержка со стороны депутатского корпуса, - сказал Михаил Евраев.- Прежде всего, хочу еще раз поблагодарить вас за работу над бюджетом. Она была напряженной. Бюджет формировался в непростых условиях. И важно, что он сохранил свою социальную направленность, что он бездефицитный. Теперь задача правительства его выполнить, а задача ваша, депутатов, организовать должный контроль над его исполнением. При необходимости и по возможности будем его корректировать.

Глава региона сообщил, что сейчас он активно работает с Правительством РФ и решает вопросы поддержки региона по важным социальным направлениям. В частности, ведет переговоры с руководством федеральных министерств, курирующих вопросы транспорта, здравоохранения, строительства и культуры. - Уже есть определенные результаты. Это, в том числе, и большая программа по благоустройству дворов, о которой мы уже объявили. Есть и другие темы, не буду сейчас забегать вперед. Одно хочу сказать, задач и работы будет много. И тем для общения тоже, - отметил Михаил Евраев и подчеркнул, что правительство региона открыто к диалогу и совместной работе с депутатами.

Члены фракции «Единая Россия» обсудили с главой региона взаимодействие по реализации народной программы партии, в ходе формирования которой в 2021 году было собрано около 6 тысяч обращений и предложений жителей области. - Это уже не первая наша встреча с главой региона. И это очень позитивно для развития области. Мы обсудили ряд серьезных тем, по которым будем работать совместно. По всем вопросам у нас полное понимание, - сказал председатель фракции «Единая Россия» Николай Александрычев.

Представители КПРФ на встрече подняли тему транспортной реформы в городе Ярославле, а также проблемные вопросы с теплоснабжением в Рыбинске. Обсудили на встрече и систему предстоящих выборов в облдуму и муниципалитет Ярославля. - На все вопросы, которые мы подняли, мы получили ответы. Мы увидели готовность решать вопросы и взаимодействовать в дальнейшем, - прокомментировала итоги встречи депутат от фракции КПРФ Елена Кузнецова. - Михаил Яковлевич внимательно выслушивал, комментировал наши вопросы и сразу же находился ответ. Видно, что человек погружен в региональную повестку, что есть желание встречаться с нами в дальнейшем и решать вопросы.

Депутаты фракции «Справедливая Россия - Патриоты-За правду» на встрече с врио губернатора затронули тему кадровой политики, формирования новой команды правительства области. - Я надеюсь, что местные кадры тоже будут включены в команду, - точнил председатель фракции «Справедливая Россия» Сергей Хабибулин. - По Михаилу Яковлевичу видно, что он умеет общаться и заинтересован в том, чтобы работать на благо Ярославской области. Представители фракции ЛДПР задали вопросы по выделению жилья для детей-сирот, инвестирования в сельское хозяйство региона.

- Мы поделились тем, с чем к нам обращаются избиратели. Это и проблемы с баней в Пошехонье, и нехватка медицинского персонала в наших больницах и поликлиниках, и введение куаркодов, - рассказала председатель фракции ЛДПР Ирина Лобанова. - Михаил Яковлевич ответил на многие наши вопросы, многие «взял на карандаш», и я считаю, что встреча прошла плодотворно.