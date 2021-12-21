Сбер открыл в Ярославле первый офис в новом формате обслуживания

Офис Сбера открыли и.о. заместителя губернатора Ярославской области-руководитель администрации губернатора Илья Баланин и управляющий Ярославским отделением Сбербанка Вадим Лушин. Фото: Дмитрий Козлов

Новизна далеко не только в том, что офис оформлен в стилистике нового бренда Сбера. Любой посетитель сразу отметит: пространство стало многофункциональным и безбарьерным, оно насыщено современным оборудованием. В то же время здесь очень просторно и уютно, здесь заботливо создана атмосфера лаунж-зоны – места, где человек может перевести дух, расслабиться, восстановить силы, не спеша выпить бодрящего кофе и пообщаться.

Создать такую атмосферу позволили современные материалы: каменные полы сочетаются с деревянными теплыми поверхностями и прозрачными перегородками из стекла, посетителей ждут уютные диваны, кресла и столики. Даже для сотрудников Сбера здесь установлен новый, более демократичный и «домашний» стиль одежды.

В новом офисе клиент может передохнуть, расслабиться, восстановить силы и не спеша выпить бодрящего кофе. Фото: Дмитрий Козлов

В офисе нового формата можно получить как традиционные, так и новые банковские услуги. А еще он предлагает множество дополнительных удобств: в отделении можно отправить или получить посылку, познакомиться с гаджетами Сбера и просто отдохнуть. Не скучно здесь будет и ребенку: для клиентов с детьми оборудован «детский островок» с установленным девайсом, демонстрирующим мультфильмы и сказки – их можно и почитать, и послушать.

Места ожидания в виде отдельных открытых переговорных зон позволяют сотрудникам Сбера выйти за границы своего обычного рабочего пространства и проводить встречи с клиентами в любом удобном для посетителей месте в периметре офиса – например, на диване или за столиком с ароматным кофе. В Сбере говорят, что такое обслуживание помогает установить более доверительные отношения между посетителем и сотрудником банка.

Что касается оборудования, то в зоне самообслуживания для клиентов установлены самые современные и стильные банкоматы. Их форма напоминает смартфон и хорошо знакомые мобильные приложения Сбера. Снять наличные клиенты могут как по карте или смартфону, так и с помощью голосового помощника или просто посмотрев в камеру - работает система распознавания лиц. Биометрия позволяет обслуживать клиентов даже без паспорта и не прикладывая банковскую карту. При этом сделаны банкоматы так, чтобы обеспечивать защиту информации – ваш «сосед» попросту не сможет увидеть на мониторе, какие операции вы выполняете.

В зоне самообслуживания для клиентов установлены самые современные и стильные банкоматы. Фото: Дмитрий Козлов

В специально оборудованных зонах нового офиса можно протестировать умные устройства от SberDevices, подключить сервисы экосистемы Сбера, а также подключиться к мобильному оператору, зарядить телефон, отправить посылку или получить заказ из СберМегаМаркета или другого интернет-магазина через пункт выдачи заказов СберЛогистики.

- Офис нового формата Сбера приятно удивил: модернизировано, просторно, уютно и фактически по-домашнему. Очень удобно, что в этом офисе теперь можно получить не только банковские, но и те услуги, которые необходимы нам для повседневной жизни. Мы уверены, для такого густонаселенного микрорайона это пространство станет центром притяжения, куда можно прийти, решить свои вопросы и просто выпить чашечку кофе, - отмечает и.о. заместителя губернатора Ярославской области-руководитель администрации губернатора Илья Баланин.- Новые офисы Сбера – яркие, функциональные, уютные и дружелюбные. Это современная, комфортная территория с открытым, безбарьерным и трансформируемым пространством, удобная в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья. Вся наша деятельность строится вокруг и ради клиента, и мы надеемся, что новый формат придется по душе ярославцам, - говорит управляющий Ярославским отделением Сбербанка Вадим Лушин.

Теперь сотрудники Сбера могут проводить встречи с клиентами в любом удобном для них месте офиса. Фото: Дмитрий Козлов

Первые гости офиса нового формата смогли оставить его сотрудникам свои поздравления и пожелания, написав их на украшениях для новогодней елки. Конечно же, все они желали Сберу и самим себе успехов в наступающем году.