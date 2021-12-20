Елочные базары в Костроме: где можно купить живую ель и как ее выбрать

В Костроме начали работать елочные базары Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Костроме открылись елочные базары. В этом году продажа новогодних красавиц будет на шести площадках. Первые уже открылись, а работать они будут до 31 декабря включительно.

Адреса елочных базаров:

- Центральный рынок – с 20 до 31 декабря;

- улица Индустриальная,17 (универсальная ярмарка) – с 20 по 31 декабря;

- улица Ленина,95, у ТЦ «Семерка» - с 20 по 31 декабря;

- улица Калиновская,42 у ТЦ «Калиновский – с 20 по 31 декабря;

- Кинешемское шоссе,76, у ТЦ «Солнечный» - с 16 по 31 декабря;

- микрорайон Паново,15, у ТЦ «Паново» - с 22 по 31 декабря.

Чтобы зеленая красавица не превратилась в новогодний «скелетик» выбирать нужно внимательно, а везти домой аккуратно.

Выбирайте елку заранее зная, где она будет стоять. Если в углу, то можно выбрать дерево с ассиметричной «пушистостью», тогда она хорошо разместится.

Обращайте внимание на ствол. При прочих равных, лучше взять ту, у которой толстый ствол. Это говорит о том, что у дерева хороший запас полезных веществ и она простоит дольше. У ели в 1,5-2 метра высотой ствол должен быть не менее 6 сантиметров в диаметре.

Понюхайте елку – у здорового дерева яркий аромат хвои. Если вы уже «принюхались», возьмите веточку и потрите ее в руках. Нет запаха? Лучше это дерево не брать.

Проведите рукой по веточке. Если на руке не остались иголки, то такую елку можно брать.

При перевозке нужно обвязать ель веревкой или убрать в специальный чехол, тогда ветки не обломаются.