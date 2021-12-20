Список площадок в Ярославле, на которых можно запускать фейерверки

Запускать фейерверки нужно по инструкции, указанной на упаковке - это позволит избежать несчастных случаев
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Региональное управление МЧС определило места, на которых безопасно запускать фейерверки. Список уже утвердили в мэрии Ярославля.
- Покупать и использовать различные пиротехнические изделия законом не запрещено, но нормативные акты устанавливают ряд ограничений на их применение. Правила действуют и для мест запуска фейерверков, в ряде случаев запрещая использование пиротехнических средств. Необходимо руководствоваться общими правилами пользования изделиями повышенной опасности, - уточнили спасатели.
Список мест, где можно запускать салюты.
Заволжский район
- парк, пр-кт Машиностроителей,
- Тверицкий пляж, Тверицкая набережная.
Дзержинский район
- парк в районе ФОКа «Олимпиец», ул. Колесовой, д.58а,
- парк «30-летия Победы», Ленинградский проспект.
Кировский район
- Центральный пляж, Которосльная набережная,
- «Стрелка», Которосльная набережная,
- парк 1000-летия Ярославля.
Красноперекопский район
- площадка ДК «Нефтяник», Московский проспект, 92,
- парк «Рабочий сад», улица Красноперекопская.
Ленинский район
- парк «Юбилейный»,
- парк «Угличский», улица Угличская.
Фрунзенский район
- район Аквапарка, улица Дядьковская,21.