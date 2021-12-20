В Ярославской области отремонтирует в три раза больше дворов

Михаил Евраев поручил главам районов к 15 января сформировать предварительный список дворов, которые войдут в программу. Фото: Правительство Ярославской области

– Я сейчас много езжу по районам и обращаю внимание на то, как выглядят города и поселки. Везде есть запрос на благоустройство дворовых территорий. О состоянии дворов и детских площадок говорят на встречах и пишут в социальных сетях жители, – отметил Михаил Евраев. – Важно, чтобы люди жили в комфортных условиях, чтобы можно было выйти погулять с ребенком, позаниматься спортом, пройтись вечером и для этого было бы необязательно куда-то ехать. Глава региона отметил, что сегодняшние темпы благоустройства дворовых территорий не позволяют в ближайшей перспективе привести в порядок даже половину дворов, которые в этом нуждаются. И привел статистику: в 2020 году в регионе было благоустроено 120 дворов, в 2021-м – 112 дворов, в планах на 2022 год – 108. – Я провел переговоры с Минстроем, и мы договорились с коллегами, что нашему региону из федерального бюджета дополнительно выделят 1,2 млрд рублей. Со стороны региона софинансирование составит еще 600 млн рублей. На эти средства мы сможем к уже запланированным 108 дворам благоустроить еще порядка 250 дворов, то есть больше чем в 2,5 раза от плана, – пояснил Михаил Евраев. Врио губернатора подчеркнул, что к вопросам формирования комфортной и современной городской среды в больших и малых городах будет применяться комплексный подход. Это означает не просто укладку асфальта, но и установку детских площадок, ремонт тротуаров, организацию парковочных мест и мест под мусорные контейнеры, установку освещения, лавочек, укладку газонов. Программа благоустройства дворов рассчитана на большие и малые города. На сельских территориях в следующем году будут устанавливаться современные детские площадки. Для реализации программы будет создана рабочая группа. В ее состав войдут заместители губернатора области, курирующие вопросы финансового обеспечения и внутренней политики, зампреды правительства, курирующие сферы ЖКХ и госзакупок, руководители профильных департаментов. – Времени у нас не так много. Жители должны увидеть результат уже в следующем году. Более того, они должны быть в курсе происходящего на всех этапах. Важно выстроить диалог с людьми так, чтобы они во многом определяли, что будет в их дворе: детская, спортивная площадка, место для выгула собак. И роль глав районов в этой работе определяющая, – сказал Михаил Евраев. – Это будет наше общее дело: Правительства области, глав районов, жителей, депутатов – всех, кто заинтересован в том, чтобы дворы в наших городах стали более уютными и удобными. Михаил Евраев поручил главам районов к 15 января сформировать предварительный список дворов, которые войдут в программу, для того чтобы провести всю необходимую организационную и подготовительную работу и уже к лету приступить к благоустройству.