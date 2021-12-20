В Ивановской области в реке Нерль нашли тело женщины из утонувшей машины

В реке обнаружили тело пропавшей женщины. ФОТО: водолазная группа «ДоброволецЪ»

В минувшие выходные водолазы поисковой группы «ДоброволецЪ» обнаружили и достали из реки Нерль тело 32-летней Анастасии А. Женщина и ее сожитель Николай пропали без вести 28 ноября. Поздно вечером они вдвоем выехали на своем ВАЗе из деревни Морозово Гаврилов-Посадского района. Больше пара на связь не выходила.

В начале декабря поисковики на дне реки нашли автомобиль пропавших, но машина была пуста, двери открыты. Рядом с этим местом находится 10-метровый омут, его и решили обыскать более тщательно.

Тело Анастасии обнаружили, но достать его сразу не удалось.

- Работы по погружение водолаза остановлены из-за плотной шуги. Точка нахождения без вести пропавшей отмечена, координаты переданы сотрудникам полиции, - сообщили в водолазной группе.

Сожитель Анастасии, 40-летний Николай, пока не найден. Известно, что мужчина – инвалид, у него нет одной ноги.