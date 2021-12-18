Врио губернатора Ярославской области: "Большинство детей, к счастью, не пострадали"

Сейчас на месте ДТП продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции и прокуратуры Фото: Прокуратура Ярославской области

Сегодня, 18 декабря, в Ростовском районе произошло ДТП. Микроавтобус "Мерседес", который вез детей на спортивные соревнования из Ростова в Солнечногорск Московской области, столкнулся с оторвавшимся от грузовика полуприцепом, перевозившим бревна.

- Все ребята наши, ростовские. Им и водителю уже оказана первая помощь. Большинство детей, к счастью, не пострадали и после осмотра медиками отпущены домой. Травмы получили две девочки. Состояние у них стабильное и не вызывает опасения у врачей. Водитель доставлен в Соловьевку, - написал на своей странице в социальной сети врио главы Ярославской области Михаил Евраев.

После осмотра одну из девочке медики отпустили домой, вторая пока остается под наблюдением врачей. В детскую областную клиническую больницу спустя некоторое время после аварии доставили мальчика. Сейчас он проходит обследование, но его здоровье серьезных опасений у врачей не вызывает.

Сейчас на месте ДТП продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции. Прокуратура Ярославской области начала проверку, ситуация поставлена на контроль исполняющим обязанности прокурора региона Дмитрием Чумаком. Проверка покажет, были ли соблюдены требования безопасности пассажирских и транспортных перевозок.