Еще одного ребенка после ДТП в Ярославской области доставили в больницу

Всем пострадавшим в аварии уже оказана медицинская помощь Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Трех детей доставили в детскую областную клиническую больницу после ДТП в Ростовском районе. Автобус "Мерседес", в котором 14 детей и пятеро сопровождающих ехали из Ростова на соревнования в Московскую область, наехал на бревна.

- Все ребята наши, ростовские. Им и водителю уже оказана первая помощь. Большинство детей, к счастью, не пострадали и после осмотра медиками отпущены домой. Травмы получили две девочки, которые находятся в детской областной больнице. Состояние у них стабильное и не вызывает опасения у врачей. Водитель доставлен в Соловьевку, - написал на своей странице в соцсети врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев.

После обследования одну девочку медики отпустили домой, вторая пока остается под наблюдением. Но в больницу доставили еще одного мальчика, который сейчас проходит обследование.

Сразу после аварии прокуратура Ярославской области организовала проверку.

- Будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности пассажирских и транспортных перевозок, - уточнили в ведомстве.