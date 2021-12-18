В Ярославской области автобус детьми попал в ДТП: что известно о состоянии пострадавших

В микроавтобусе, который ехал из Ростова на соревнования в Солнечногорск, находились 14 детей и 5 взрослых. ФОТО: предоставлено очевидцем

В Ярославской области в районе деревни Деболовское Ростовского района автобус, перевозивший детей, попал в ДТП. "Мерседес" наехал на бревна, которые высыпались из "Камаза", следовавшего впереди, и завалился на бок.

"Мерседес" наехал на бревна, которые высыпались из "Камаза". ФОТО6 предоставлено очевидцем

- По предварительной информации, пострадал водитель автобуса, сломал руку. Его везут в больницу имени Соловьева, двоих детей доставят в детскую областную больницу на автомобилях медицины катастроф, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области.

Как уточнили спасатели, у остальных пассажиров автобуса ссадины и ушибы, госпитализация им не требуется. Однако принято решение о транспортировке детей в Детскую областную клиническую больницу.

Движиение на трассе М-8, сообщают в МЧС, сейчас не затруднено Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Авария в Ростовском районе произошла в 6.35 утра 18 декабря. В микроавтобусе "Мерседес", который ехал из Ростова на соревнования в Солнечногорск Московской области, находились 14 детей и 5 сопровождающих их взрослых.

Сейчас на месте ДТП развернут пункт обогрева, движение автомобилей по трассе, уточнили в МЧС, не затруднено.

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