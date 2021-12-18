В Ярославской области автобус с детьми перевернулся из-за рассыпанных на дороге бревен

Автобус с детьми-спортсменами попал в ДТП в Ярославской области. ФОТО: предоставлено очевидцем

В Ярославской области рано утром 18 декабря перевернулся микроавтобус "Мерседес", который вез на соревнования из Ростова в Солнечногорск детей-спортсменов. Авария произошла на 193-м километре трассы "Москва -Холмогоры". По предварительной информации, причиной ДТП стал наезд на бревна.

Автобус наехал на рассыпанные бревна. ФОТО: предоставлено очевидцем

- При движении у грузового "Камаза" отцепился прицеп и груз, бревна, рассыпался. Сейчас сотрудники полиции проверяют правила перевозки грузов, - уточнили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

На данный момент известно о 13 пострадавших. ФОТО: предоставлено очевидцем

На данный момент известно о 13 пострадавших. Травмы получил водитель автобуса, 48-летний мужчина, а также двенадцать детей, всем по 9 лет. По уточненной информации, в больницы доставлены водитель и двое детей.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и МЧС.

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