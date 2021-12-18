Ярославне сломала палец глыба снега, упавшая с крыши

Крыши домов стоят нечищеные и снег регулярно продолжает с них валиться. Фото: Комсомольская правда

Не зря ярославцы начали бить тревогу из-за падающего снега с крыш. Хоть мэрия и сообщает о регулярной об уборке сосулек и наледи, которые растут под козырьками, факты говорят об обратном. 16 декабря в Ярославле в поселке Бутусовский на местную жительницу Наталью с крыши упал снежный булыжник.

- Я гуляла с собакой, чихуахуа, разговаривала по телефону и вдруг на меня сверху падает снег. Глыба была небольшая, но очень тяжелая. Она пролетела по касательной и ударила в руку. Было очень больно, а буквально через секунду после удара из руки полилась кровь. Я заплакала, то ли от страха, то ли от боли. Долго не могла успокоить и себя, и кровь. Из офиса юридической компании выбежали сотрудники, оказали первую помощь, успокоили, спасибо им большое, - рассказала «КП-Ярославль» Наталья.

Уже потом, немного придя в себя, женщина поняла: если бы глыба упала на маленькую собачку, ее бы убило на месте. Хорошо, что песик успел отпрыгнуть и отделался только испугом и страхом за свою хозяйку.

Сначала Наталья тоже решила, что травма не серьезная. Но чем больше времени проходило, тем шире на руке разрасталась гематома. Вскоре мизинец перестал даже гнуться. В итоге женщина обратилась за помощью в травмпункт Соловьевской больницы. Врачи диагностировали сильный ушиб руки и перелом пальца. Потребовался гипс, что совсем не обрадовало Наталью: из-за безалаберности управляющей компании она теперь не может полноценно работать.

Врачи диагностировали Наталье сильный ушиб руки и перелом пальца. Фото: Комсомольская правда

- После "моего" снежного булыжника с крыши упали еще несколько глыб. Причем, падали они не там, где коммунальщики обозначили опасную зону, а дальше, где нет никаких предупреждающих знаков и заграждений. Крыши домов у нас стоят нечищеные и снег регулярно продолжает с них валиться. Компания очень равнодушно к этому относится. Поставят палки и считают, что все выполнили, - рассказывает Наталья о работе УК№1.

Проблема нечищеных крыш в Ярославля актуальна каждую зиму. И каждую зиму происходят какие-либо ЧП. В прошлом году мама едва успела выхватить маленького сына из-под снежной лавины. В феврале 2019 года на женщину с крыши обрушился снег с кусками льда. Суд взыскал с виновных компенсацию в 2,5 миллиона рублей, но здоровье пострадавшей это не вернет.