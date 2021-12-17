В Рыбинске перед морозами несколько районов остались без отопления и горячей воды Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске ситуация с отоплением и горячей водой в некоторых районах достаточно напряженная. Сейчас компания «Рыбинская генерация» ведет ремонтные работы сразу по нескольким адресам, где обнаружены утечки. Глава Рыбинска Денис Добряков 16 декабря встречался со специалистами на проблемных объектах, а сегодня, 17 декабря, созвал комиссию по чрезвычайным ситуациям.

- Причин для ЧП множество: изношенные сети, неправильный монтаж, возраст коммуникаций. Но никто и не обещал концессионеру идеального состояния. В ТГК, заключая соглашение, знали, какое хозяйство берут, и говорили, что они в состоянии справиться с нашей прогнившей теплосистемой. Мы видим, что «Рыбинская генерация» не справляется, - пояснил Денис Добряков. - Сейчас не идет речи о расторжении соглашения с данной компанией, делать это в зимний сезон - коммунальное самоубийство. Но горожане не должны страдать за свои же деньги.

Отдельное внимание школе №43, которая находится на улице Баженова. В классе у детей температура воздуха ниже нормы. Здание не прогрето из-за постоянного отключения отопления во время аварийных работ.

- Дополнительно по школе № 43 принято решение промерять параметры теплоносителя, которые приходят на здание, нагрузку, которую потребляет здание. Если со стороны «Рыбинской генерации» есть нарушения, то потребуем их устранить, - отметил первый заместитель главы Алексей Рябченков.

Плачевная ситуация обостряется тем, что с понедельника в Ярославской области начнутся сильные морозы. как люди будут выживать в своих квартирах, на работе, в образовательных учреждениях и больницах - большой вопрос. Жалобы поступают отовсюду.

- СЛИП, Тракторная,5. Нормального тепла с начала отопительного сезона у нас не было. Сейчас вообще колотун. Как с детьми жить в таком холоде? Осенью рапортовали, что к отопительному сезону готовы. Это Вы называете готовностью? Да у Вас весь город в раскопках. А что будет в мороз? Нет тепла - нет и оплаты, почему нам счета выставляют? Ответьте, - пишет в соцсетях жительница Рыбинска.

- Позаботьтесь о людях. Когда будет тепло? Лежим в инфекционке, больные ковидом, мерзнем. Без движения, кашляем, с температурой. Ну сделайте что-либо для людей, детей. Полный бардак. Спасибо медикам за заботу, - жалуется другая горожанка.

На комиссии по ЧС представители "Рыбинской генерации" предоставили план работ. В нем 47 дефектов, которые организация обещает устранить до конца этого года. Но устранит ли? В среднем сотрудники компании работают на девяти авариях в день, но десятки раскопок стоят незакрыты. "Горячие точки" - Полиграф, Слип и Северный.

- Для решения проблем «Рыбинская генерация» привлекает дополнительные силы – нанимает подрядчиков, просит о помощи головную организацию. И мы помогаем, чем можем. Разбор полетов устроим позже. Сейчас – аварийный режим, все усилия на устранения и предотвращение аварий, - сказал Денис Добряков.