Михаил Евраев попросил активных ярославцев помочь наладить работу общественного транспорта

Мижаил Евраев считает, что помощь активных горожан позволит своевременно реагировать на трудности, которые возникают в сфере общественных перевозок. Фото: Правительство Ярославской области

С этим предложением глава региона выступил во время встречи с членами Общественной палаты Ярославской области, которая прошла в режиме ВКС 10 декабря. Он попросил членов палаты направить свои кандидатуры в состав совета. Помощь общественных активистов, по мнению врио губернатора, позволит своевременно реагировать на трудности, которые возникают в сфере общественных перевозок.

– Мы откликнулись на предложение главы региона, поскольку понимаем, что есть проблемы в работе общественного транспорта в Ярославле, которые могут быть решены во взаимодействии власти, общественников и с учетом мнения жителей города, – поделился председатель Общественной палаты Ярославской области Сергей Соловьев.

По информации правительства области от Общественной палаты региона в совет войдет Сергей Соловьев, а также председатель клуба классических автомобилей «Медведь» Андрей Лагузов и управляющий директор рекламной группы «Два слона» Владимир Ганненко. Свои кандидатуры, уточняется в сообщении правительства области, в совет направили и представители Общественной палаты города. Это ее председатель, вице-президент Ярославской торгово-промышленной палаты, почетный железнодорожник Российской Федерации Александр Федоров, исполнительный директор автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Главная дорога» Евгений Капотин и генеральный директор ООО «Ярославский завод ЖБК» Сергей Павлов.

– Изменения в работе транспорта были нужны, но надо было вводить их постепенно, шаг за шагом. Нам вместе теперь нужно идти к улучшению ситуации, перспективы есть, – поддержал инициативы Михаила Евраева по улучшению ситуации с общественным транспортом в областном центре Александр Федоров.

Формирование транспортного совета в рамках выполнения поручения Михаила Евраева продолжается. Предполагается, что в него войдут депутаты, эксперты отрасли, общественные активисты. Первое заседание совета должно состояться уже в декабре.