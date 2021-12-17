В Рыбинске взорвали старый элеватор: фото и видео с места

Последние минуты существования башни. ФОТО: Владимир Пинаев

В микрорайоне Копаево Рыбинска вчера, 16 декабря, взорвали башню старого элеватора. Горожан заранее оповестили о работах и попросили не паниковать, когда прозвучат предупреждающие сирены и прогремит взрыв.

Процесс подготовки занял около трех часов. Башня без особого шума и столбов пыли рухнула за считанные секунды. Эти кадры снял местный житель Владимир Пинаев.

А это - кадры "после".

ФОТО: Владимир Пинаев

ФОТО: Владимир Пинаев