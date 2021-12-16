В Ярославле ситуация с общественным транспортом стабилизируется

К 100-процентному выпуску автобусов на городские маршруты подошли шесть перевозчиков из девяти. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Движение по расписанию меняется на интервальное. Об этом сообщило областное правительство.

– Такие изменения в режиме работы позволят сократить интервалы движения в часы пик на ключевых маршрутах. Промежутки времени между автобусами будут составлять пять, десять, двадцать минут – для каждого маршрута будет установлено свое верхнее значение, – приводится в сообщении правительства области комментарий заместителя директора департамента дорожного хозяйства мэрии Ярославля Сергея Волканевского. – Часть автобусов уже работает по интервальному принципу, например, на маршрутах №44к, 13, 49, 32, 79, 65, 66. Пока здесь идет донастройка, но в целом мы уже видим позитивный эффект.

Кроме того, в сообщении сказано, что интервальный режим работы будет вводиться поэтапно – по мере достижения 100-процентного выпуска автобусов на маршруты. Планируется, что в ближайшее время изменения в системе работы транспорта будут введены на маршрутах №56, 58, 68, 90с, 99с, 1, 10, 25, 57, 76. Информация о принятых изменениях будет размещена на сайте «Яргортранса».Отслеживать движение автобусов по-прежнему можно будет в сервисах «Транспорт онлайн - 76», «Яндекс.Транспорт». Работу перевозчиков на городских маршрутах общественного транспорта продолжают контролировать две структуры - МУП ГПТ «Яргортранс» и ГБУ ЯО «Яроблтранском».

– Мониторинг движения автобусов ведется с помощью навигационной системы ГЛОНАСС, системы видеонаблюдения «Безопасный регион», позволяющей проверить нахождение транспортных средств на маршрутах. Также осуществляется визуальный контроль непосредственно на остановочных пунктах по тому или иному маршруту, по оценкам которого корректируются интервалы движения, вместимость и количество транспортных средств, - отметил заместитель директора департамента транспорта Ярославской области Илья Тюрганов. - В целом ситуация начинает стабилизироваться, к 100-процентному выпуску автобусов на городские маршруты подошли шесть перевозчиков из девяти.

Областное правительство уточнило в своем сообщении, что все автобусные маршруты в Ярославле были категорированы по видам в зависимости от планового интервала движения в часы пик и межпиковое время. Магистральные – маршруты с большим, устойчивым пассажиропотоком, связывающие несколько районов города. По данным маршрутам интервалы в пиковые часы устанавливаются в пределах 5 – 8 минут, в межпиковые часы – 8 – 12 минут. Основные – маршруты с устойчивым пассажиропотоком, связывающие несколько районов города. Плановые интервалы движения по таким маршрутам в часы пик – 8 – 12 минут, в межпиковые часы – 12 – 20 минут. Плановые интервалы движения позволяют жителям прогнозировать свои поездки с учетом предельных значений ожидания общественного транспорта.