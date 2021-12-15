Михаил Евраев: «Планы большие и они должны быть выполнены»

Михаил Евраев предложил каждому медучреждению озвучить их потребности, которые следует закрыть. Фото: Правительство Ярославской области

Пятилетняя программа модернизации стартовала в январе этого года. Объем ее финансирования составит более 5 млрд рублей. Участие в проекте принимают все учреждения, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь жителям Ярославской области. – Планы большие, и они должны быть выполнены, – подчеркнул Михаил Евраев. – Хотел бы видеть в разрезе каждого медучреждения потребность, которую нужно закрыть, чтобы понимать, достаточно мы делаем или нет. Давайте для себя сделаем такой документ и в дальнейшем будем руководствоваться им. Если того, что мы делаем, недостаточно, то мы переговорим с коллегами из федерального центра, посмотрим, какие нужны дополнительные возможности для реализации потребностей. В этом году капитальный ремонт проведен на 17 объектах системы здравоохранения: на одиннадцати – в Ярославле, на шести – в Рыбинске. Возводятся восемь модульных фельдшерско-акушерских пунктов и одна амбулатория на сумму 64,4 млн рублей. Закуплено более 500 единиц медицинского оборудования. Правительство области уточнило: в следующем году будет приобретено и смонтировано 14 модульных зданий: поликлиника в Красных Ткачах, врачебные амбулатории в деревне Михайловское, в поселке Нагорном Ярославского района и в Рыбинске, а также 10 ФАПов. На эти цели предусмотрено 87,75 млн рублей. Ремонт пройдет в 117 медорганизациях. В частности, в больнице №2 Ярославля работы будут организованы в поликлиниках на Московском проспекте, на улицах Ньютона (в здании заменят инженерные коммуникации) и Попова (здесь обустроят специальный электроподъемник для маломобильных пациентов, будут отремонтированы кабинеты врачей и лаборатория), а также на Суздальском шоссе.Кроме того, в следующем году ремонт завершат в поликлинике Центральной городской больницы на улице Добрынина, проведут в детском отделении на улице Терешковой. Здесь будут отремонтированы 3-й этаж и крыша. Кроме того, сообщает региональное правительство, оборудование закупят для 31 медорганизации региона. Большой объем средств на эти цели в следующем году выделят больнице имени Семашко – порядка 116 млн рублей. Планируется приобрести три эндоскопические системы, 12 эндоскопов, две системы видеовизуализации, стационарный рентген. В поликлиниках больницы пройдут ремонты, финансирование этого направления составит 30 млн рублей.ЦГБ получит восемь единиц оборудования на сумму более 31 млн рублей: рентген-аппарат в поликлинику на улице Угличской, электрокардиографы, кардиомониторы, эндоскопическую систему, кольпоскоп и другое. В самой большой по количеству прикрепленного населения Ярославля больнице №9 запланирована закупка 32 единиц техники, продолжатся капитальные ремонты в трех поликлиниках медицинского учреждения. В рамках программы, реализацию которой на территории региона обеспечивает правительство области, продолжится приобретение автотранспорта для поликлиник: они получат 26 автомобилей на сумму почти 66 млн рублей.