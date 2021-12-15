Застройщик бывшего депо в Ярославле: "Участок оценивал Сбербанк"

Генеральный директор группы компаний 3-RED Сергей Патрикеев. ФОТО: Наталья БОРОДИНА

С 2019 года в Ярославле на улице Городской вал прекратилась история троллейбусного депо и началась история жилищного комплекса «Сердце Ярославля». Понятно, что девелопер ООО «Специализированный застройщик «Перспектива», входящий в группу компаний 3-RED, рассчитывает получить от проекта прибыль. Но ярославцев больше интересует вопрос, какой профит получит от этой сделки город? При заключении соглашения АО «Яргорэлектротранс», на 100% принадлежащее городу, передало застройщику земельный участок, на котором стояло троллейбусное депо. Застройщик обещал Ярославлю квартиры в строящемся ЖК, новую тяговую подстанцию, проект пристройки к школе № 1 и, как заявляли депутаты, новые троллейбусы.

Как отмечает генеральный директор группы компаний 3-RED Сергей Патрикеев, все обязательства зафиксированы контрактом и потому подлежат обязательному исполнению. При этом контракт заключен на пять лет.

— Например, квартиры город получит только после ввода объекта в эксплуатацию — а как иначе? — подчеркивает Сергей Патрикеев. — Сейчас они забронированы. Первый корпус запланирован на конец следующего года, второй — в середине 2023 года. Как город ими распорядится — передаст ли очередникам или продаст на аукционе — мы не знаем, да и не должны. Что касается проектирования пристройки к школе, мы здесь выступаем только как инвесторы. Первую часть суммы мы уже оплатили, это три миллиона рублей из шести. Остаток будет оплачен в следующем году после выхода объекта из экспертизы. Насколько мне известно, проектировщик ярославский — «СеверПроектСтрой». Заказчик — местное МКУ «Агентство по Строительству». Подстанция уже работает. На нее, напомню, мы должны были направить часть денег от сделки с ЯрГЭТом, что и было сделано. Оставшиеся средства мы должны выплатить предприятию.

Ряд ярославских депутатов обвиняет застройщика в невыполнении обязательств. Якобы 3-RED обещал десять новых троллейбусов, а деньги а них до сих пор не передал.

— Порядка 70 миллионов на покупку новых троллейбусов заложены в кредитную линию Сбербанка, — объясняет Сергей Патрикеев. — Как ими распорядится ЯрГЭТ, когда получит — купит на всю сумму транспорт или внесет в качестве первого платежа по лизингу — мы не знаем. Мы лишь должны выплатить ту сумму, которая осталась после строительства подстанции. Еще раз подчеркну: наше соглашение не предусматривает непосредственно покупку техники. Выплатить эти деньги раньше, как того требуют некоторые депутаты муниципалитета, мы попросту не можем. Финансовая модель проекта согласовывалась со Сбербанком и имеет четкую структуру, свои этапы. Одно из главных требований — расходы должны быть сбалансированы с доходами. Мы только начали приступать к монолитным работам по второму корпусу. Сейчас мы можем привлекать покупателей.

Как отмечает девелопер, банк видит, что счета-эскроу уже наполняются. Соответственно, в начале следующего года оговоренная сумма будет перечислена ЯрГЭТ. При этом застройщик говорит о том, что от реализации проекта «Сердце Ярославля» город получит мультипликативный экономический эффект.

— Застройщик зарегистрирован в Ярославле, соответственно, все налоги пойдут в местный и региональный бюджет, — объясняет Сергей Патрикеев. — Большая часть подрядчиков, которых мы привлекаем к реализации проекта, — ярославские компании. Это рабочие места, зарплата, налоги и так далее.

Генеральный директор группы компаний 3-RED развеивает слухи о заниженной цене земельного участка под бывшим депо. Некоторые горячие головы оценивают его минимум в миллиард рублей.

— Если кто-нибудь приведет покупателя, который готов купить проект за миллиард рублей — отдам сразу, и 30% вырученных денег отдам городу или непосредственно ЯрГЭТу, — предлагает Сергей Патрикеев. — Я еще слышал про два миллиарда рублей! Но, конечно, эти цифры взяты с потолка. Оценку земельного участка проводил Сбербанк. И стоил он около 200 миллионов с учетом добавленной стоимости, созданной нами. А Сбербанк — эксперт № 1 в области девелопмента с колоссальным опытом работы.

По словам Сергея Патрикеева, себестоимость проекта за прошедшие полтора года выросла примерно на 40%, а цены на ярославском рынке недвижимости — на 20-25%. Девелопер говорит, что сейчас с теми обязательствами, которые он принял на себя по соглашению, этот проект не выглядит очень привлекательным, но в любом случае обязательства будут выполнены полностью.