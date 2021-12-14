Молодежь со всей России приехала в Ярославль поучаствовать в Лаборатории креативного образования "Тепло"

Одним из спикеров стала редактор сайта "КП-Ярославль" Полина Вачнадзе. Фото: Лаборатория креативного образования "Тепло"

Молодежь из Ярославль и других городов России приняла участие в работе Лаборатории креативного образования "Тепло". Этот проект является образовательной программой, которая занимается социализацией молодежи, вовлечением ее в работу СМИ, развитием творческой и волонтерской деятельности.

Съехались более 300 участников со всей России. Фото: Лаборатория креативного образования "Тепло"

Мероприятие проходило в городе с 8 по 12 декабря, на него съехались более 300 участников со всей России. В роли тренеров выступили эксперты федеральных и международных проектных конкурсов, ведущие специалисты в области проектной деятельности и молодежной политики России, представители профессионального, научного и бизнес-сообществ.

В роли тренеров выступили эксперты федеральных и международных проектных конкурсов. Фото: Лаборатория креативного образования "Тепло"

Одним из спикеров стала редактор сайта "КП-Ярославль" Полина Вачнадзе. Журналист рассказала о том, как продвигать и создавать социальные проекты через средства массовой информации.