Детсад на Дядьковской в Ярославле сдали вовремя

Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев лично проверил ход строительства детсадов. Фото: Правительство Ярославской области

Выдержать сроки

Малышка Даша совсем скоро пойдет в новый детсад - «Цветик-семицветик», так назвали детское учреждение, выстроенное на улице Дядьковской, 6а, и сданное 29 ноября в эксплуатацию. Заявления сюда уже подали более 90 ярославских семей.

- Мы рассматривали сад, чтобы не переходить дорогу, у нас в основном садики все через проспект Фрунзе. И поэтому нам очень радостно, что наконец начали открывать садики на этой стороне Фрунзе, - говорит жительница Фрунзенского района Ярославля Светлана Соловьева.

Сегодня Фрунзенский район активно застраивается, сюда переезжает все больше семей с детьми, и мест в дошкольных учреждениях детям не хватает. Именно поэтому правительством региона было принято решение о строительстве двух больших одинаковых детских садов на 220 мест на Дядьковской улице. Их смогут посещать малыши от полутора до семи лет.

Оба детских сада реализовались по национальному проекту «Демография» и должны были быть введены в эксплуатацию до конца текущего года, но по одному из них подрядчик рисковал затянуть сроки сдачи.

18 октября врио губернатора региона Михаил Евраев проинспектировал строительство обоих детских учреждений. Выяснилось, что степень готовности у здания на улице Дядьковской, 6а, на тот момент составляла 85%. Здесь уже был выполнен основной объем строительно-монтажных работ, велась отделка помещений, завершались работы по благоустройству территории. Заказчик строительства закупил и поставил на объект около половины планируемого к закупке оборудования. На строительстве второго детского сада на улице Дядьковской, 7, где работает та же подрядная организация, имелось серьезное отставание от графика. Строительная готовность объекта составляла всего 62%.

Глава региона в разговоре с представителями городской службы заказчика и строительной организации потребовал увеличить количество работников на объекте, продлить рабочие смены, привлечь дополнительную технику.

- Мы проговорили все организационные меры, которые необходимо принять, чтобы садик был сдан вовремя и получил лицензию к 1 января, - отметил Михаил Евраев. - Важно сделать так, чтобы никаких доработок на садике, когда в него пойдут дети, уже не проводилось. Подрядчик обещает, что все сроки будут выдержаны, и мы будем это четко и жестко контролировать. Я очень рассчитываю, что никаких мер ни к кому применять не надо будет.

Слово сдержал

И вот первый из двух детских садов-близнецов на 220 мест в предпоследний день ноября был введен в эксплуатацию. 8 декабря в здании вместе с представителями областного департамента строительства побывали и молодые родители с малышами.

Будущим воспитанникам новый детсад на Дядьковской, 6а понравился. Фото: Правительство Ярославской области

- В этот садик планируем привести двух дочерей - двух и трех лет, - рассказала молодая мама Кристина Лапшина. - Сегодня вместе с мужем осмотрели садик, все очень понравилось. Здесь намного уютнее и комфортнее, чем в старых зданиях.

После завершения процедуры лицензирования новый детсад примет первых ребятишек. Персонал предварительно набран, здесь уже расставляют мебель и игрушки.

В трехэтажном детском саду 12 групп. В каждой - раздевалки, игровые, спальни, буфетные и туалетные комнаты. В здании есть собственный пищеблок, прачечная, медкабинет с процедурной, пост охраны, кабинет психолога, музыкальный и спортивный залы. В детском учреждении будет работать логопедическая коррекционная группа для детей с нарушениями речи.

Детсад оборудован системами автоматической пожарной сигнализации, видеонаблюдения, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, контроля и управления доступом, охранной сигнализации. На входе - информационный терминал.

- Информация для родителей, где они и как могут передвигаться по данному детскому саду. Для детей с ограниченными возможностями и слабовидящих. Для людей слабослышащих, - объяснила заведующая детским садом №39 Ирина Смирнова.

- Заказчик дал врио губернатора обещание сдать детский сад в срок и слово свое сдержал, - рассказал директор департамента строительства Ярославской области Виктор Жучков. - Новый сад №39 стал третьим дошкольным учреждением, которое мы ввели в эксплуатацию в 2021 году. До конца декабря будет готов второй детский сад на улице Дядьковской, 7, в Ярославле, также на 220 мест, и в Рыбинске, на улице Новоселов, на 240 мест.