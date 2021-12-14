Михаил Евраев: «Если вы чувствуете свое призвание, то надо смело идти по этому пути»

Михаил Евраев и участники «Большой перемены» - фото на память. Фото: Правительство Ярославской области

Глава региона поздравил ребят с победой в финале и отметил, что тоже не отказался бы от участия в таком состязании.

– Я хочу сказать, что в жизни нет ничего невозможного. Все в ваших руках, и если вы чувствуете свое призвание, то надо смело идти по этому пути. В жизни все зависит исключительно от человека, – подчеркнул Михаил Евраев. – Что касается меня, я занимаюсь тем, чем считаю нужным с точки зрения и работы, и самореализации. Для человека это важно. Без самореализации жить трудно, а когда что-то не устраивает в жизни, надо это менять.

Школьники задали Михаилу Евраеву много вопросов об учебе, работе, важных качествах для политика, а также о выборе профессионального пути его детей.

– Не всегда у родителей и детей совпадают ожидания в этом вопросе, – ответил глава региона. – Я считаю, что человек сам разберется. Жизнь все сама расставит по своим местам. Дочка у меня пошла по медицинскому направлению, а сын еще в школе учится, заканчивает через пару лет. Я ему сказал: я тебе рекомендую пойти на юрфак, а дальше ты решишь, чем будешь заниматься. У меня первое экономическое образование, второе – юридическое. Я считаю, что юридическое – это то образование, которое важно иметь не для того, чтобы работать юристом, а для того, чтобы понимать, какие нормы действуют, что такое правовое поле. То, чему учат на юрфаке, дает некую систему координат. Человек начинает по-другому видеть общество, государство, понимать взаимосвязь процессов. Становится другим мировоззрение. Я не хочу вас переубедить, но юрфак – это здорово, он мне многое дал, и я стал смотреть на многие вещи по-другому. Если бы я сейчас выбирал, пошел бы на юридический.

Также победители «Большой перемены» задали вопрос о том, приходилось ли главе региона отдыхать в детских оздоровительных лагерях и, в частности, в «Артеке». Михаил Евраев рассказал, что каждое лето две смены проводил в лагере на Карельском перешейке. Особенно запомнилась красивая природа. Хорошие воспоминания остались и о работе вожатым старшего отряда после второго курса института в лагере на берегу Финского залива.

Захар Баландин из Ярославля попросил главу региона порекомендовать места для посещения по программе «Пушкинская карта». Врио губернатора поделился своими впечатлениями о Волковском театре:

– Мне понравился и сам театр, очень уютный и красивый, и спектакль – очень хороший, захватывающий. Если сравнивать с театрами Москвы и Петербурга, то первый русский отличает особая, неповторимая атмосфера.

Победители «Большой перемены» получат премии в размере 1 миллиона рублей. Александр Шляхтуров из Ярославля поинтересовался у врио губернатора тем, как бы он распорядился такими средствами в случае успеха.

– Купил бы себе велосипед, а все остальное направил бы на образование, – ответил Михаил Евраев.

Педагоги, уточнило областное правительство, подготовившие лидеров «Большой перемены», будут удостоены премий в размере 150 тысяч рублей, а ярославский лицей №86 занял третье место в топ-30 лучших школ по рейтингу всероссийского конкурса «Большая перемена». Учреждение получит 2 млн рублей на развитие образовательной среды.