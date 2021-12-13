В Костроме подняли на смех жуткую фигуру Снегурочки: "Дети пугаются"

Уже третий год в Костроме обсуждают необычную световую конструкцию Снегурочки. Фото: "Кострома, какая она есть"

Уже третий год в Костроме обсуждают необычную световую конструкцию Снегурочки из металла, которую горожане считают "слегка" пугающей.

- Баба Яга? Так подпишите. Народ не пугайте, - пишет Вера Гусева в группе "Кострома какая она есть. События 44".

- Мда... Счастье какое то потрепанное, - дополняет Светлана Ф.

- Это Снегурочка, но ее же очень просили убрать. Дети пугаются, - уточнила Елена К.

На этот раз про красотку вспомнили во время ее переезда с разворотного кольца на улице Магистральной на новое место между улицами Магистральная и Ермакова. К слову, местные власти не видят в городском символе абсолютно никаких изъянов.

- Реагируют неоднозначно лишь единицы. Мне лично не поступало никаких сообщений о том, что фигура плохая. Негативно отзываются только те, кто хочет лайков собрать, свой рейтинг поднять, как мне кажется, - прокомментировал внешний вид Снегурочки руководитель городской службы муниципального заказа Андрей Шилин.

Во всей красе фигуру можно увидеть только вечером, после того, как на улицах включают городское освещение. Композиция из Снегурочки, снежных шаров и елок светится в темноте красивыми темно-синими огнями.