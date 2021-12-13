Михаил Евраев: «Бюджет региона будет направлен на поддержку людей»

Михаил Евраев подчеркнул, что над проектом бюджета была проведена серьезная совместная работа с депутатами облдумы. Фото: Правительство Ярославской области

Ко второму чтению доходная часть регионального бюджета выросла на 6,3 млрд рублей и составила 93,2 млрд рублей.

– Бюджет бездефицитный и носит социальный характер. Это приоритет развития Ярославской области на ближайшую перспективу, – отметил врио губернатора Михаил Евраев. – Порядка 70% расходов будет направлено на социальную сферу, на людей. Эти средства позволят приводить в порядок социально значимые объекты и строить новые, повышать уровень благополучия жителей Ярославской области. Более 22 млрд рублей будет направлено на образование, почти 14 млрд рублей – на медицину, 15 млрд рублей – на соцподдержку, 2,4 млрд рублей – на культуру, почти 1,5 млрд рублей – на развитие физкультуры и спорта.

Михаил Евраев подчеркнул, что над проектом бюджета была проведена серьезная совместная работа с депутатами. Законодательной и исполнительной власти удалось прийти к согласию по большинству вопросов. По итогам первого рассмотрения главой региона было внесено 150 поправок. Все они получили поддержку депутатского корпуса.

Правительство области сообщило, что с учетом поправок объем дорожного фонда вырос на 1,3 млрд рублей. Всего в 2022 году будет отремонтировано более 160 километров дорог. Запланирована индексация заработной платы работников бюджетной сферы региона по тем категориям, которые не вошли в майские указы Президента РФ, на 5,9%. В частности, вырастет оплата труда более чем 23 тысяч сотрудников образовательных и медицинских учреждений, а также специалистов многофункциональных центров, центров занятости населения. На эти цели предусмотрено более полумиллиарда рублей. Кроме того, повышение зарплаты в среднем на 5 тысяч рублей ждет сотрудников региональной пожарно-спасательной службы. На эти цели будет направлено более 100 млн рублей. В 2022 году 19 млн рублей предусмотрено на поддержку семей, в которых родятся двое и более малышей. На обеспечение безопасности детских оздоровительных лагерей и организаций профобразования будет направлено почти 57 млн рублей. Более миллиарда рублей планируется выделить на обеспечение доступности предоставления коммунальных услуг населению.

По словам Михаила Евраева, планируются дальнейшее серьезное увеличение доходной базы бюджета и активное взаимодействие на федеральном уровне для получения поддержки по целому ряду направлений. Кроме того, глава региона предложил представителям всех думских фракций до конца года встретиться и обсудить волнующие вопросы, в том числе касающиеся бюджета.

– Среди внесенных депутатами поправок есть предложения, точно заслуживающие внимания. Эти поправки необходимо проработать с правительством и вернуться к ним в феврале следующего года при уточнении бюджета на 2022 год, – добавил глава региона.