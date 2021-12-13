В Ярославле на хоккейном матче задержали трех болельщиков

В Ярославле 12 декабря во время хоккейного матча между "Локомотивом" и ЦСКА задержали трех болельщиков Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле 12 декабря во время хоккейного матча между "Локомотивом" и ЦСКА задержали трех болельщиков. Как сообщили в пресс-слежбе регионального УМВД, причиной задержания стало несоблюдение мужчина масочного режима.

- Сотрудниками охранного предприятия были выявлены несколько граждан, которые находились на трибунах без средств индивидуальной защиты органов дыхания. На замечания они не реагировали. Мужчины 1976, 1985 и 1994 годов рождения были выведены с трибун сотрудниками Росгвардии и переданы полицейским, - рассказали в УМВД.

Нарушителей доставили в Красноперекопский отдел полиции, в отношении всех трех составлены протоколы по статье "Невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения". Кроме того, в отношении двух задержанных составлены протоколы за мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением требованиям представителя власти. Еще одному нарушителю из этой троицы придется ответить за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.