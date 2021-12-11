Змей Горыныч из деревни в Ярославской области вошел в число необычных арт-объектов России

Змей Горыныч на крыше дома в деревне Дурасово Ярославской области вошел в число 85 необычных народных арт-объектов России. ФОТО: сервис путешествий Туту.ру

Змей Горыныч на крыше дома в деревне Дурасово Ярославской области вошел в число 85 необычных народных арт-объектов России. Он примет участие в конкурсе сервиса Туту.ру и может стать самым необычным объектом в стране, если за него проголосует большинство.

Конкурс состоит из нескольких раундов. Этап, в котором за победу поборется брейтовский Змей Горыныч, пройдет с 14 до 20 декабря.

Трехголовый дракон на крыше дома в деревне Дурасово обосновался лет 10 назад. "Отец драконов" столяр Николай Крылов мастерил деревянного Змея Горыныча около двух лет. Глаза у змея не простые, а светодиодные и в темноте горят красными огоньками, что поначалу вводило в ступор прохожих и водителей. Но потом к фигуре привыкли и она стала магнитом для многих туристов.

За право стать лучшим народным арт-объектом страны Змей Горыныч посоревнуется с Небесными рыбами из Москвы, Сказочным двором (Смоленскоя область), Ажурной мельницей (Тверская область), Мировыми башнями под Вологдой, Парком скульптур (Ивановская область), Лошадью из металла (Костромская область), Прудом-сердцем с островом (Калужская область) и Домом в стиле Гауди (Московская область).

- Мы решили рассмотреть поближе частное творчество креативных россиян - самобытных архитекторов, скульпторов, механиков и просто талантливых энтузиастов. Мы хотим привлечь внимание к арт-объектам и достопримечательностям, которые не встретишь в путеводителях. А еще рассказать о людях, которые стояли за их созданием, и показать, сколько разных умельцев живет в нашей стране. Этот конкурс — большая совместная история Туту и его пользователей. Все вместе мы нашли эти 85 объектов и создали по каждому из них свою страницу с фотографиями и интересными фактами. Так что конкурс, посвященный народным арт-объектам, и сам является народным, - рассказывает Сергей Пищулов, создатель сообщества путешественников Туту.ру.