Михаил Евраев: «Мы хотим, чтобы газ пришел в самые отдаленные деревни Ярославской области»

Также Михаил Евраев обсудил с Сергеем Густовым вопросы выполнения в регионе подключений в рамках догазификации. Фото: Правительство Ярославской области

- Мы обсудили реализацию новых проектов, которые позволят создать условия для подключения новых потребителей газа — как населения, так и промышленных объектов, – отметил глава региона Михаил Евраев. – А до 2025 года компания «Газпром» планирует строительство более тысячи километров межпоселковых газопроводов. Возможность для подключения газа получат порядка 200 населенных пунктов. Природный газ поступит и в последний негазифицированный район Ярославской области — Брейтовский. Мы хотим, чтобы газ пришел в самые отдаленные деревни области, чтобы все имели доступ к голубому топливу и для этого мы выстраиваем конструктивные взаимоотношения с компанией «Газпром межрегионгаз». Продолжим сотрудничество и по социальным вопросам.

Правительство области в своем сообщении уточнило: на средства Газпрома в регионе строятся физкультурно-оздоровительные комплексы, модернизируются объекты социальной инфраструктуры. 22 июня 2021 года состоялось открытие модульной газовой котельной на территории ДОЛ им. М. Горького. Генеральный директор компании Сергей Густов выразил заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества с правительством области по реализации проекта модернизации детского оздоровительного лагеря.

Также на встрече обсуждались вопросы выполнения в регионе подключений в рамках догазификации. На сегодня в Ярославской области для 700 домовладений оформлены необходимые документы, бесплатно подведен газ до границ боле 280 домовладений, выполняются подключения потребителей. Основную часть работ по подключению к сетям газоснабжения планируется провести до конца 2022 года. Кроме того, обсуждался вопрос платежной дисциплины и исполнения графика погашения задолженности теплоснабжающими организациями региона.

В 2021 году в рамках Программы развития газоснабжения и газификации Ярославской области ПАО «Газпром» на 2021–2025 гг. все запланированные работы выполнены в полном объеме. Построены газопроводы в Ярославском, Ростовском, Большесельском районах общей протяжённостью 66 км, завершено строительство межпоселкового газопровода к детскому оздоровительному лагерю им М.Горького «Артек Ярославии». Об этом говорится в сообщении правительства региона.